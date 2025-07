Home

Il tribunale rimane all’Elba, FdI: impegno preso con la comunità, ora lo stiamo onorando

23 Luglio 2025

Livorno 23 luglio 2025

Tenerini e Bergamini (Forza Italia): “Portoferraio non sarà più tribunale di serie B: mantenere la sezione distaccata è una vittoria per la giustizia di prossimità e per l’Elba”

«Accogliamo con grande soddisfazione la conferma, all’interno del disegno di legge di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, della stabilizzazione della sezione distaccata del tribunale di Portoferraio. Una decisione importante, che riconosce finalmente le esigenze specifiche dell’Isola d’Elba e dà piena attuazione al principio – troppo spesso evocato ma poco rispettato – della continuità territoriale anche nei servizi essenziali come la giustizia.

Avevamo preso un impegno preciso con la comunità elbana, e oggi lo stiamo onorando. La soppressione del tribunale avrebbe rappresentato non solo un passo indietro sotto il profilo dell’efficienza amministrativa, ma anche un colpo alla dignità istituzionale di un territorio che già affronta difficoltà logistiche oggettive.

Garantire una giustizia di prossimità significa difendere i diritti dei cittadini, ma anche sostenere la coesione delle comunità insulari. Ringraziamo il Ministro della Giustizia e il Governo per aver ascoltato e accolto le nostre istanze.

Forza Italia continuerà a vigilare affinché l’attuazione della riforma rispetti quanto previsto e non si riduca, come accaduto in passato, a una giustizia sulla carta. L’Elba non è periferia della Repubblica, ma parte viva del nostro sistema democratico.»

On. Chiara Tenerini

Deputata di Forza Italia – Segretario provinciale FI Livorno

On. Deborah Bergamini

Vice Segretario nazionale di Forza Italia