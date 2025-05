Home

12 Maggio 2025

Livorno 12 maggio 2025 Il tricolore francese sventola alla Maratona dell'Elba

La Maratona dell’Isola d’Elba va in archivio ancora nel segno di Julien Gueydon. Il francese della Menton Marathon, vincitore lo scorso anno, porta a casa la nona edizione della corsa toscana, inserita nel calendario nazionale Fidal e che ha portato sulle strade elbane corridori provenienti da tutta Italia e non solo considerando l’alto numero di stranieri. Gueydon ha dominato la corsa, disputata per la sua gran parte in assoluta solitudine, facendo fermare i cronometri sul tempo di 2h30’12” con un vantaggio di 20’37” su Federico Badiani (Gs Orecchiella), terzo a 25’59” il cinese dell’Atl.Amaranto, Tan Lifu a precedere una straordinaria Ilaria Bergaglio (Atl.Novese) che in 2h57’25” aggiunge un’altra perla alla sua bellissima collezione di successi nel 2025.

Scendono sotto le 3 ore di corsa anche Erik Panatti (Amici Madonna Neve Lagunc) in 2h58’43” e Alessio Carletti (Bergamo Stars) in 2h59’54”. Fanno compagnia alla Bergaglio sul podio Ivonne Buzzoni (Recastello Radici Group) in 3h23’34” e la messicana Daniela It Aguirre in 3h24’34”.

Vittoria italiana nella mezza maratona grazie a Roberto Boni in 1h10’52” con Fiorenzo Mariani (Dynamyk Fitness) alle sue spalle in 1h13’51” e il tedesco Thomas Lohfink in 1h14’24”. Fra le donne nuovo successo per Sara Ceccolini (Cus Parma), confermatasi nell’albo d’oro della corsa in 1h21’12” a precedere Sveva Della Pedrina (Gp Valchiavenna) a 4’34” e Beatrice Vallardi (DK Runners Milano) a 10’48”.

La 10 km è stata appannaggio di Marco Carozzo (Atl.Rivellino Piombino) che in 34’54” ha prevalso per soli 18” su Riccardo Maestrelli (DK Runners Milano), terzo a 34” Nicola Vanni (Team 42195). A Federica Eterovich (DK Runners Milano) la gara femminile in 4026” con 59” su Carla Cocco (Frosinone Sport) e 3’09” su Annalaura Bravetti (Pod.Solidarietà).

Ben 760 gli arrivati considerando le tre prove, senza contare i tanti non competitivi. Un grande risultato per la corsa dell’Asd Elba Runners, che il prossimo anno festeggerà il decennale arrivandoci sull’onda di un grande successo. Condiviso con le Amministrazioni Comunali di Campo nell’Elba e Marciana Marina, oltre a tutte le associazioni e gli sponsor che si sono prodigati nella riuscita della bellissima giornata di sport. Appuntamento al 2026, per un decennale da sogno.

