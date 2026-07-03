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Cronaca

Il trio “Mosaic” del Mascagni tra i finalisti del Conad Jazz Contest di Umbria Jazz

Cronaca

3 Luglio 2026

Il trio “Mosaic” del Mascagni tra i finalisti del Conad Jazz Contest di Umbria Jazz

Livorno 3 luglio 2026

Stefano Gregori (chitarra), Simone Pesi (contrabbasso) e Tommaso Incerti (batteria) saranno protagonisti dello showcase dei dieci finalisti

Nuovo importante riconoscimento per il Dipartimento Jazz del Conservatorio Statale di Musica “Pietro Mascagni” di Livorno. Il trio Mosaic, formato dagli allievi Stefano Gregori (chitarra), Simone Pesi (contrabbasso) e Tommaso Incerti (batteria), è tra i protagonisti della fase finale del Conad Jazz Contest, il concorso promosso nell’ambito di Umbria Jazz, considerato uno dei più prestigiosi premi italiani dedicati ai giovani talenti del jazz.

Il gruppo si è già aggiudicato un premio del valore di 500 euro e sarà protagonista dello showcase dei dieci finalisti, in programma martedì 7 luglio a Perugia, dove si esibirà davanti alla giuria del concorso insieme alle altre nove formazioni selezionate provenienti da tutta Italia.

Il trio Mosaic nasce dall’incontro tra tre giovani musicisti accomunati dalla passione per il linguaggio jazz contemporaneo e dall’esperienza maturata all’interno del percorso formativo del Conservatorio Mascagni, confermando ancora una volta la qualità del Conservatorio livornese nella formazione delle nuove generazioni di jazzisti.

Per il Conservatorio si tratta di una conferma significativa. L’edizione 2025 del Conad Jazz Contest era stata infatti vinta dai Sahis, formazione guidata dall’allievo di tromba del Mascagni Giulio Mari, a testimonianza della continuità con cui gli studenti del Conservatorio riescono a distinguersi in uno dei più autorevoli contesti del jazz nazionale.