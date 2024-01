Home

Livorno 31 gennaio 2024 – Il Tuffo della Merla al Gabbiano: Una Tradizione Invernale Intramontabile a Livorno

Nonostante le temperature rigide, la tradizione del “Tuffo della Merla” continua a Livorno durante i giorni 29, 30 e 31 gennaio. Questi giorni segnano un evento speciale che vede coraggiosi residenti tuffarsi nelle acque del mare al calare della sera, sfidando temperature che oscillano intorno ai 10 gradi.

A dare manforte ai partecipanti coraggiosi, un ospite d’eccezione, il 92enne Carlo, che che fino a qualche anno fa partecipava ai tuffi di questa affascinante tradizione invernale.

Il luogo d’elezione per questo indimenticabile evento è il “Gabbiano”, dove i residenti locali si riuniscono per sfidare le acque gelide e festeggiare la tenacia e la resistenza che questa tradizione richiede. Il Tuffo della Merla al Gabbiano (immortalato nello scatto di copertina da Andrea Dani) non è solo un evento, ma un rituale che unisce la comunità, creando legami speciali tra le generazioni.

La presenza del signor Carlo aggiunge un tocco di nostalgia e di storia a questa tradizione, essendo lui stesso un partecipante attivo fino a pochi anni fa. La sua energia e il suo spirito intraprendente dimostrano che la passione per le tradizioni locali può resistere al passare del tempo.

In una serata fresca di fine gennaio, Livorno ha dimostrato ancora una volta che la sua comunità è forte e unita, pronta a celebrare la vita e a sfidare insieme le avversità. Auguri al signor Carlo per il suo compleanno e per continuare a ispirare la comunità con la sua partecipazione instancabile al Tuffo della Merla al Gabbiano.

