Home

Sport

Il velocista nigeriano Jakpa approda in amaranto, colpo grosso per l’Atletica Libertas

Sport

13 Maggio 2022

Il velocista nigeriano Jakpa approda in amaranto, colpo grosso per l’Atletica Libertas

Livorno 13 maggio 2022 – Grande colpo targato Atletica Libertas Runners: il velocista nigeriano Jakpa approda in amaranto

Un altro nuovo arrivo di grande qualità in casa Libertas Unicusano Livorno stavolta nel settore sprint Jeremiah Ogheneruem Japka vestirà la maglia amaranto.

Jeremiah è uno sprinter tutto tondo nigeriano allenato da DeJi Aliu medaglia di bronzo nella 4 per 100 alle Olimpiadi di Atene del 2004. Vanta un primato sui 100m di 10″21 stabilito la scorsa stagione e sui 200m di 20″59. Non contento dallo scorso hanno ha iniziato a correre anche i 400m con ottimi risultati correndo il giro della morte in 47″30. Jeremiah è stato convocato anche come riserva della 4×100 nigeriana alle ultime Olimpiadi di Tokyo. Il neo-sprinter amaranto arriverà in Italia dopo aver partecipato ai trials nigeriani per provare a staccare un pass per i Campionati mondiali di Eugene.

Insieme a Diego Pettorossi rappresenteranno una coppia di eccellenza nella velocità italiana e faranno da chioccia ai giovani velocisti livornesi.

Un altro tocco di internazionalità per la Libertas Livorno che quest’anno avrà molti atleti di livello internazionale che calcheranno le pedane di tutto il mondo portando in alto il nome dell’Università Niccolò Cusano.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin