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Il Venezia domina la Coppa Risi’atori – Tito Neri: rossobianchi sul gradino più alto del podio

Cronaca

31 Maggio 2026

Il Venezia domina la Coppa Risi’atori – Tito Neri: rossobianchi sul gradino più alto del podio

Livorno 31 maggio 2026 Il Venezia domina la Coppa Risi’atori – Tito Neri: rossobianchi sul gradino più alto del podio

Il Venezia si prende la scena e conquista la 47ª edizione della Coppa Risi’atori – Tito Neri, primo grande appuntamento del trittico di classiche che accompagnerà il finale della stagione remiera livornese. Un successo netto e meritato per l’armo rossobianco, protagonista di una gara condotta con autorevolezza dopo una partenza combattuta.

Nei primi tratti del percorso la sfida più attesa è stata quella con il Borgo, indicato da molti come il principale favorito alla vigilia. Le due imbarcazioni hanno viaggiato praticamente appaiate nelle fasi iniziali della regata, dando vita a un confronto intenso ed equilibrato che ha entusiasmato il pubblico presente lungo il percorso.

Con il passare dei minuti, però, la Venezia ha cambiato marcia. L’equipaggio rossobianco è riuscito ad aumentare progressivamente il proprio vantaggio, imponendo un ritmo che gli avversari non sono riusciti a sostenere. Una volta conquistata la leadership, la Venezia ha mantenuto saldamente il controllo della gara fino al traguardo, tagliando per prima il traguardo e aggiudicandosi così uno dei trofei più prestigiosi del panorama remiero cittadino.

Alle spalle dei vincitori si è classificato il Borgo, autore comunque di una prova di alto livello, mentre il terzo posto è andato all’Ardenza, che conferma il proprio ottimo stato di forma e si candida ancora una volta tra gli equipaggi più competitivi della stagione.

La Coppa Risi’atori apre nel migliore dei modi il calendario delle grandi classiche e offre già indicazioni importanti in vista dei prossimi appuntamenti. Il Venezia lancia un segnale forte alla concorrenza, ma Borgo e Ardenza hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonisti nelle prossime sfide.

Coppa Risi’atori 2026 – Classifica finale

Venezia Borgo Ardenza Labrone San Jacopo Pontino San Marco Ovosodo Salviano