18 Settembre 2021

Il vespucci presenta Port to Port, 15 studenti di logistica andranno a Rotterdam

Port to Port, un nuovo progetto dell’IIS Vespucci Colombo che consentirà, nel 2022, a un gruppo di 15 ragazzi dell’indirizzo di Logistica di effettuare uno stage lavorativo presso una holding nel porto di Rotterdam

Livorno 18 settembre 2021

Un progetto di respiro internazionale, una grande opportunità di crescita per gli studenti per fare esperienza all’estero e porsi in qualità di “ambasciatori” della propria scuola e della propria città in Olanda: questo , nelle parole della Dirigente Francesca Barone, il senso del Progetto “From Port to Port – mobilità transnazionale” presentato alla stampa e ai soggetti interessati nell’aula Magna di via Chiarini.

Grande soddisfazione per l’attuazione del progetto, la sua responsabile, la prof. Raffaella Pasquali, F.S per il PCTO, che ne ha ricordato la genesi e il bisogno che l’indirizzo di logistica avesse l’opportunità di poter vedere il porto più moderno d’Europa nonché lavorare in un contesto portuale estremamente innovativo e tecnologico come solo Rotterdam può offrire.

Il progetto formativo , dedicato alle classi quarte dell’indirizzo di logistica, consta di una importante formazione nell’ambito della gestione della contabilità nei magazzini dei sistemi logistici, seguendo il principio didattico del learning by doing,che sarà portato avanti da Provincia Livorno Sviluppo, rappresentato dalle dott. Bianca Rum e Mariagiovanna Lotti, oltre ad un corso di formazione di lingua inglese, curato da British Formazione, illustrato da Nick Nicholaides, il tutto grazie finanziato con un POR FSE della regione Toscana di cui l’Istituto è capofila.

Per poter partecipare e avere poi la possibilità, a fine anno scolastico di partire da Livorno alla volta del porto di Rotterdam, gli alunni delle classi 4D LOG, 4E e 4F LOG, dovranno fare domanda seguendo le indicazioni del bando che verrà a breve pubblicato sulla bacheca del registro elettronico. Coloro che risulteranno vincitori , fra 15 e 20, dopo la formazione, avranno la grande opportunità di lavorare presso una holding nel porto di Rotterdam per 15 giorni.

La prof.Giovanna Zaccaria, F.S.di Internazionalizzazione , ha ricordato che, anche per questo come per i progetti Erasmus che sono ripartiti in questo periodo – tre gruppi di studenti sono infatti all’estero – verranno scrupolosamente seguite le normative europee e del Paese ospitante in materia anti-Covid.

