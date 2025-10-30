Home

Il viaggio della speranza termina tra le eliche della nave, morti due giovani nel porto di Livorno

30 Ottobre 2025

Livorno 30 ottobre 2025 Il viaggio della speranza termina tra le eliche della nave nel porto di Livorno, un morto ed un disperso

Tragedia nel porto di Livorno: due migranti si sarebbero tuffati in mare per fuggire, uno muore e l’altro risulta disperso

Tragedia al porto di Livorno intorno alle 13.30 di oggi, giovedì 30 ottobre, nella zona compresa tra la Darsena Toscana e il canale industriale, nei pressi del varco Zara. Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato in mare, mentre un secondo risulta al momento disperso.

Secondo quanto emerso, le due vittime sarebbero migranti di nazionalità tunisina che si sarebbero imbarcati clandestinamente a Rades, in Tunisia, a bordo di una nave cargo.

Giunti a Livorno, i due sarebbero stati scoperti dal personale della Polizia marittima (PolMare) e successivamente consegnati al comandante dell’imbarcazione. Temendo di essere rimpatriati, avrebbero tentato una fuga disperata gettandosi in mare.

In quel momento, tuttavia, nello scalo livornese erano in corso le manovre di una nave. Nonostante l’ordine immediato di arrestare le operazioni, uno dei due uomini sarebbe stato risucchiato e ucciso dall’elica della nave.

L’allarme è stato lanciato subito e sono partite le ricerche coordinate dalla Capitaneria di porto, con l’intervento dei sommozzatori e dei mezzi nautici impegnati a perlustrare l’area. Uno dei due corpi è stato recuperato cadavere, mentre del secondo, al momento, non si hanno ancora notizie.

La tragedia ha profondamente scosso l’ambiente portuale. Le autorità stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto, mentre proseguono senza sosta le ricerche del disperso.