Home

Provincia

Collesalvetti

Il viaggio di ReCommon a Gela e Stagno tra gli impianti Eni, le video testimonianze e la diretta online

Collesalvetti

16 Febbraio 2022

Il viaggio di ReCommon a Gela e Stagno tra gli impianti Eni, le video testimonianze e la diretta online

Stagno (Collesalvetti, Livorno)16 febbraio 2022

Il viaggio di ReCommon a Gela e Stagno tra gli impianti Eni: i dubbi sull’occupazione e i timori per l’ambiente e la salute delle persone.

Il settore del petrolchimico sta attraversando una delle crisi più gravi della sua storia.

Da un lato, multinazionali come Eni che vedono ormai questo settore come una zavorra di cui disfarsi.

Dall’altro, decine di migliaia di lavoratori a rischio che chiedono chiarezza sul loro futuro.

Ed intorno comunità come quelle di Gela e Stagno, costrette da decenni a convivere con gli impatti più pesanti delle raffinerie, in territori dove le bonifiche sembrano non arrivare mai.

ReCommon ne discuterà in diretta giovedì 17 febbraio alle 18 con la diretta Facebook al link:

https://www.facebook.com/events/5054307637960131

Sarà presentato il video IL RICATTO DELLA “TRANSIZIONE”, prodotto da ReCommon, riprese e montaggio di Daniela Sala.

Interverrano:

Stefano Seghetti – Collesalviamo l’ambiente, Livorno

Andrea Turco – Giornalista

Daniela Sala – Videomaker

Alessandro Runci – ReCommon Mostra meno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin