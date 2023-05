Home

19 Maggio 2023

Il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, on. Edoardo Rixi, visita la Direzione Marittima di Livorno

Livorno 19 maggio 2023

Nel corso della mattinata, in occasione della sua partecipazione al 2° Convegno RLS di Sito Porti Italiani che si è tenuto nella Fortezza Vecchia, il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, on. Edoardo Rixi, ha fatto visita alla Direzione Marittima di Livorno.

Ad accoglierlo con i rituali onori il Direttore marittimo della Toscana, Contrammiraglio Gaetano ANGORA e tutto il personale della Guardia Costiera livornese.

Nel corso dell’incontro, l’Ammiraglio Angora ha illustrato al Viceministro l’organizzazione, l’assetto e le peculiarità della Guardia Costiera della Toscana e le principali linee di attività che la caratterizzano.

Con riferimento al porto di Livorno, l’Ammiraglio Angora ne ha illustrato le variegate e complesse caratteristiche e la sua spiccata vocazione commerciale soffermandosi sulla future prospettive di crescita dello scalo, in particolare connesse alle scelte strategiche di sviluppo delle infrastrutture adottate a livello nazionale e regionale. Il Viceministro ha condiviso la rilevanza del ruolo internazionale dei porti della Toscana e in special modo proprio di Livorno nel sistema economico nazionale e nel panorama dei traffici marittimi.

L’incontro svoltosi in un clima di sobria cordialità, ha anche offerto l’occasione all’onorevole Rixi di esprimere al personale militare della Capitaneria di porto di Livorno, riunito in assemblea, un sentito ringraziamento, anche a nome del Governo, per il quotidiano e prezioso lavoro svolto con competenza e passione al servizio dei cittadini nella diversificata e stimolante realtà della regione Toscana.

Al termine della visita, dopo la rituale firma con dedica sul libro d’onore, l’Ammiraglio Angora ha fatto dono al Viceministro del crest della Capitaneria di porto labronica

