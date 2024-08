Home

Eventi

Il villaggio dello sport a San Jacopo, giochi e attività con il CSI Livorno

Eventi

25 Agosto 2024

Il villaggio dello sport a San Jacopo, giochi e attività con il CSI Livorno

Livorno si prepara ad accogliere il Villaggio dello Sport: un pomeriggio di giochi e attività all’aperto

Livorno, 25 agosto 2024 – Il villaggio dello sport a San Jacopo, giochi e attività con il CSI Livorno

Piazza San Jacopo si trasformerà in un vivace Villaggio dello Sport, offrendo a grandi e piccoli un pomeriggio di attività all’aperto, giochi e intrattenimento. L’evento, organizzato dal CSI Livorno APS, è in programma per domenica 1° settembre, dalle 16:30 alle 19:00.

L’iniziativa prevede l’allestimento di numerosi giochi gonfiabili, messi gratuitamente a disposizione di tutti i bambini presenti. Inoltre, diverse società sportive locali parteciperanno all’evento, presentando le loro discipline e offrendo dimostrazioni dal vivo. Tra le presenze più attese, ci sarà anche una delegazione del 187° Reggimento Paracadutisti Folgore dell’Esercito, simbolo di eccellenza e impegno sul territorio.

In aggiunta, i “ragazzi” delle parrocchie della Diocesi di Livorno prenderanno parte all’iniziativa con il progetto “Amichiamoci”, che vedrà protagonisti i Circoli Parrocchiali in una serie di gare sportive all’insegna della sana competizione e del divertimento.

Durante il pomeriggio, verranno distribuiti gratuitamente gadget offerti dalla catena di supermercati Esselunga, per rendere l’evento ancora più speciale per i partecipanti.

Il Villaggio dello Sport rientra in una più ampia iniziativa sostenuta dalla Regione Toscana, che prevede oltre 40 tappe in tutto il territorio regionale, e gode del patrocinio del Comune di Livorno. L’evento, che si inserisce in un contesto di promozione dello sport e del benessere, ha trovato il sostegno anche della Parrocchia di San Jacopo, con un ringraziamento particolare a Mons. Ivano Costa per l’ospitalità concessa.

L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’opportunità unica per trascorrere un pomeriggio all’insegna dello sport, della comunità e del divertimento all’aria aperta.