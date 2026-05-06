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Il Villaggio dello sport, ‘Csi in tour’ fa tappa a Livorno

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6 Maggio 2026

Il Villaggio dello sport, ‘Csi in tour’ fa tappa a Livorno

Livorno 6 maggio 2026 Il Villaggio dello sport, ‘Csi in tour’ fa tappa a Livorno

Dalla pallavolo al basket alla ginnastica artistica, hip hop e tra le altre attività anche Mamanet la pallavolo delle mamme tra tornei e dimostrazioni, dalle ore 10 alle 19 ingresso gratuito

nel piazzale della Chiesa di San Jacopo in Acquaviva

Il“Villaggio itinerante dello sport per tutti” è in arrivo nella città di Livorno domenica 10 maggio,

L’iniziativa ha il patrocinio della Regione Toscana, di Anci Toscana, del Comune di Livorno, del Coni Toscana, Sport e Salute, Ansmes, da aprile a novembre per quaranta tappe nel villaggio itinerante si potranno sperimentare gratuitamente molte attività sportive, ludico-motoria e animazione. In programma non solo attività fisica ma anche incontri tematici di approfondimento su sport, alimentazione, cultura

della salute, inclusione, disabilità, etica, disagio giovanile, sport e camp ludico-educativi.

Testimonial di questa edizione la toscana Giulia Pisani l’ ex pallavolista che ha giocato dai 16 ai 27 anni per la Nazionale e per importanti club di Serie A alzando numerosi trofei a livello italiano e internazionale e commentatrice per Rai Sport nelle partite del campionato di Serie A Femminile e della Nazionale campionati europei, mondiali e le ultime due Olimpiadi in veste d’inviata Rai. La manifestazione oﬀre la possibilità di vivere i valori dello sport e sani stili di vita, dell’amicizia, della pace e della condivisione grazie alla collaborazione con gli enti, le aziende e le associazioni che sostengono il progetto, Grazie al Main sponsor Esselunga, alla Regione Toscana, Menarini Group, Decathlon, Banco BPM, Publiacque, Mukky.

La Tappa CSI in Tour a Livorno, con il Patrocinio del Comune organizzata dal Comitato CSI Livorno del presidente Prof. Gianni Zanazzi, vedrà la partecipazione di numerose realtà del territorio, sarà allestita in piazza della Chiesa di San Jacopo con aree gioco con gonfiabili e con varie strutture sportive, animate dalle società, gruppi parrocchiali, circoli ricreativi che daranno la possibilità a bambini, ragazzi e famiglie di sperimentare gratuitamente le attività motorie e ludiche, tra pallavolo, basket, ginnastica artistica, hip hop e tra le altre attività anche Mamanet la pallavolo delle mamme tra tornei e dimostrazioni. il CSI in tour è ormai un appuntamento importante per tutta la Toscana che il CSI-Centro Sportivo Italiano Toscana organizza dal 2015, con l’ingresso gratuito nel Villaggio dello sport è un evento sportivo unico nel suo genere, capace di mettere insieme le persone, per immaginare un cambiamento grazie ai valori educativi dello sport mostrando ai più giovani come l’attività sportiva, senza rincorrere il risultato ad ogni costo, può aiutare a trovare il proprio corretto equilibrio psico-fisico.