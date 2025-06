Il Volley Livorno espugna Bagno a Ripoli: successo pesantissimo nell’andata dello spareggio promozione

Home

2 Giugno 2025

Livorno 2 giugno 2025

Torna alla vittoria la Bi.Emme Service Volley Livorno. A Bagno a Ripoli, nell’andata dello spareggio promozione contro l’Astra Chiusure Lampo, le gialloblù hanno superato le avversarie in quattro set (19-25, 25-22, 21-25, 19-25). Seguendo il mantra indicato dallo staff tecnico a inizio anno, Melosi e compagne si sono divertite e hanno fatto divertire il tifo gialloblù tornando a casa con l’intera posta in palio.

In avvio di gara, è proprio la Bi.Emme Service a prendere per prima il largo (12-8). L’Euroripoli Volley fatica a tornare nella scia delle gialloblù, che si portano a +5 sul 15-10. Le ragazze di coach D’Alesio continuano a macinare punti su punti, lasciando poco spazio ai tentativi di rimonta delle avversarie. Un muro di Melosi vale il 25-19.

Al rientro in campo, la Bi.Emme Service continua a viaggiare sulle ali dell’entusiasmo (7-3). Stavolta, però, l’Astra Chiusure Lampo non ci sta e, trascinata da una grande prova di Sacchetti e Lodovici, prima rimonta e poi mette la freccia sull’11-9. Il Volley Livorno annulla rapidamente lo svantaggio e contro-sorpassa sul 14-12. Le padrone di casa non perdono tempo nel riportare il punteggio in parità (17-17). Sul 22-22, l’Astra Chiusure Lampo segna tre punti in fila e con un ace di Cherici riporta in parità il conto dei parziali.

Nel terzo set è di nuovo la Bi.Emme Service a partire con le scarpe ben allacciate (12-5). Come accaduto in precedenza, l’Astra Chiusure Lampo è dura a morire e impatta sul 13-13. Il Volley Livorno non si scompone, si riorganizza e si riporta avanti 18-15. L’Euroripoli non ha affatto intenzione di alzare bandiera bianca e di nuovo fa conto pari sul 21-21. Il finale del set premia la Bi.Emme Service, che con una fast di Melosi chiude i giochi sul 25-21. Alla ripresa delle operazioni, le gialloblù tengono il piede ben piantato sull’acceleratore (12-4). L’Astra Chiusure Lampo non ha più la forza per reagire e un errore di Sacchetti regala il 25-19 che consegna il successo nelle mani della Bi.Emme Service.

