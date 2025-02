Home

1 Febbraio 2025

Il Volley Livorno ospita il Bottegone

Livorno 1 febbraio 2025

Dopo la bella vittoria in quattro set di domenica scorsa sull’Oasilido Infinity Volley Viareggio, la BiEmme Service torna in campo domani pomeriggio (sabato 1 febbraio) per affrontare davanti al proprio pubblico il Progetto Volley Bottegone.

Per le gialloblù di coach D’Alesio sarà il primo di due impegni casalinghi di fila davvero importanti per il loro cammino.

Aver cominciato il girone di ritorno portando a casa altri tre punti e confermandosi in testa alla classifica del girone B di Serie C ha sicuramente permesso a Melosi e compagne di lavorare con ancora più grinta e più carica durante la settimana.

«Contro Oasi era una partita molto difficile. – ha confermato coach D’Alesio – Viareggio è una squadra che gioca insieme da tanto, è messa molto bene in campo e il suo palazzetto è molto caldo quando è pieno. Le ragazze sono state straordinarie. Nel secondo set loro hanno messo in terra tre-quattro palloni di ottimo livello, noi ci siamo un po’ spaventate, anche perché il pubblico è entrato in partita, ma poi le ragazze sono tornate lucide e abbiamo ricominciato a imporre il nostro gioco.

Tutte hanno avuto la possibilità di dare il loro contributo, sono molto contento per come sono entrate in campo. Durante la stagione chi è entrata dalla panchina è stata spesso decisiva, anche domenica hanno fatto davvero bene». «Siamo state brave – ha dichiarato con orgoglio Giulia Mannucci, banda classe 2000 – perché abbiamo iniziato la partita giocando fin da subito una buona pallavolo. Nel secondo set abbiamo avuto un calo di attenzione, ma poi ci siamo ritrovate subito e abbiamo portato a casa il risultato».

Per Mannucci la partita contro Viareggio è stata una partita importante anche a livello personale, un’occasione in più per riprendere confidenza con il campo dopo l’infortunio che l’ha tenuta fuori per diverse settimane. «Piano piano – ha confidato Mannucci – sto tornando in forma. Ci vuole pazienza. Ma dopo i tanti sacrifici che ho fatto dopo l’infortunio rimettere piede in campo è stato davvero gratificante».

Come detto, domani in Banditella arriva il Bottegone, una formazione che sta vivendo un ottimo momento di forma. «Sarà dura – ci ha tenuto a sottolineare coach D’Alesio – perché Bottegone ha fatto 7 punti nelle ultime 3 partite. È una squadra che non regala niente, ci sarà parecchio da faticare». «Non dobbiamo sottovalutare le avversarie. – ha concluso Mannucci – In stagione Bottegone ha fatto grandi risultati, anche contro Pescia, che è seconda dietro di noi in classifica. Dobbiamo lavorare bene se vogliamo continuare a mantenere la prima posizione»

