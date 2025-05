Home

Sport

Il Volley Livorno si gioca tutto a Quarrata: in palio primo posto e playoff

Sport

10 Maggio 2025

Il Volley Livorno si gioca tutto a Quarrata: in palio primo posto e playoff

Livorno 10 maggio 2025 Il Volley Livorno si gioca tutto a Quarrata: in palio primo posto e playoff

Ultimo atto della stagione regolare per la Bi.Emme Service Livorno. Oggi (sabato 10 maggio), con inizio alle ore 18, le gialloblù di coach D’Alesio saranno impegnate in casa del Blu Volley Quarrata per la 30esima e ultima giornata di campionato. Melosi e compagne arrivano a questa partita da prime in classifica, con un punto di vantaggio sul McDonald’s Volley Porcari e a +2 sul Delfino Pescia. Dunque, la trasferta di Quarrata è a dir poco decisiva per decretare non solo chi chiuderà davanti a tutti, ma anche chi accederà ai playoff, visto che i posti in palio sono solamente due.

Tutte le partite si giocheranno in contemporanea, con Porcari che sarà di scena a Follonica e Pescia in casa del Volley Team Lunigana. Sulla carta, tutte e tre queste gare riservano non poche insidie a chi si sta giocando l’accesso alla post season. La Bi.Emme Service arriva a questa sfida da dentro o fuori dopo la bella vittoria di sabato scorso in tre set sul Migliarino Volley al PalaFollati in Banditella. Anche il Blu Volley Quarrata è reduce dal successo ottenuto al tie-break sulla Pallavolo Cascina, due punti che hanno permesso alle ragazze di coach Torracchi di salire a quota 40 e raggiungere l’Oasilido Infinity Volley all’ottavo posto.

Da un lato, quindi, c’è una Bi.Emme Service Volley Livorno che scenderà in campo per raggiungere il traguardo dei playoff, dall’altro c’è una Blu Volley Quarrata che siamo sicuri vorrà chiudere al meglio davanti ai propri tifosi. Una partita, dunque, che le gialloblù dovranno gestire con la massima attenzione, cercando di partire forte per indirizzarla fin da subito sui binari preferiti per evitare brutte sorprese.

Il Volley Livorno si gioca tutto a Quarrata: in palio primo posto e playoff