Livorno 23 novembre 2024 Il Volley Livorno torna a giocare in trasferta, rende visita alla Verodol Pallavolo Casciavola

«Contro Lunigiana le ragazze sono state bravissime. Abbiamo giocato contro una squadra fortissima che ci ha messo in difficoltà difendendo e coprendo tanto. La squadra ha messo in campo una prestazione davvero superlativa».

Non può che essere soddisfatto coach D’Alesio dopo la bella vittoria di settimana scorsa in quattro set della sua Bi.Emme Service Volley Livorno sul Volley Team Lunigiana.

Le gialloblù hanno fatto bottino pieno nei due impegni casalinghi consecutivi con Porcari e Lunigiana, due squadre candidate a stare ai vertici del girone B di Serie C, e si sono guadagnate meritatamente il secondo posto in classifica a solitaria a quota 17 punti, a -4 dalla capolista Pescia.

«È stata una bella partita – ha confermato capitan Eleonora Melosi – dove ci siamo particolarmente divertite. Abbiamo avuto qualche difficoltà nel secondo set, ma sono soddisfatta perché fare questo risultato con Lunigiana non era affatto scontato. Sia Porcari che Lunigiana erano due scontri diretti difficili da portare a casa, ma ce l’abbiamo fatta».

Per fare queste grandi prestazioni oggi c’è bisogno di lavorare bene durante la settimana e di avere a propria disposizione un gruppo di ragazze che anche agli allenamenti dà sempre il 110% per migliorarsi giorno dopo giorno.

«Sono soddisfatto – ha aggiunto coach D’Alesio – di come ci stiamo allenando. Penso soprattutto a chi il sabato ha meno spazio, ma che durante la settimana dà il massimo permettendoci di tenere il livello dell’allenamento molto alto.

Sono contento di chi il sabato magari dà un contributo minore, anche se molto importante, come può essere per una battuta come è successo a Salani sabato scorso o un giro in ricezione. Riuscire a dare il sabato un contributo di altissima qualità in poco tempo non è affatto semplice. Se riusciamo a tenere alto il livello sia in settimana che in partita è merito loro».

Dopo due partite in fila in casa, oggi (sabato 23 novembre) il Volley Livorno se la vedrà in trasferta contro la Verodol Pallavolo Casciavola in una palestra che evoca ricordi non proprio piacevoli, visto che qualche mese fa proprio a Casciavola le gialloblù persero il testa a testa con in palio un posto nei playoff.

La Verodol non è certo il più facile degli avversari da affrontare, come dimostra la striscia aperta di tre vittorie consecutive, tutte arrivate al tie-break. «Non è un campo dove è facile giocare – ha sottolineato Melosi, centrale classe 1998 – perché il loro pubblico è davvero calorosissimo e mette tutti sotto pressione.

Loro sono una squadra giovane, difficile da affrontare. In più, non sarà semplice scrollarci di dosso l’ultima partita giocata laggiù. Dobbiamo farci trovare pronte non solo a livello tecnico, ma anche a livello mentale». «Giocheremo in un ambiente molto caldo. – le ha fatto eco coach D’Alesio – Dobbiamo prepararla al massimo perché sarà una partita molto impegnativa. Speriamo di divertirci».