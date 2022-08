Home

Il Volley MvTomei presenta Gabriele Costa e Luca Morelli

13 Agosto 2022

Livorno 13 agosto 2022 – Il Volley MvTomei presenta Gabriele Costa e Luca Morelli

Dopo Marco Riposati e Federico Gori, i primi due colpi presentati tre settimane fa, lo scacchiere biancorosso si arricchisce con altre due importanti pedine:

Gabriele Costa e Luca Morelli.

“L’ossatura della squadra che l’anno scorso ha vinto il campionato di Serie C – spiega il Direttore

Sportivo Dario Castelli – è rimasta quasi al completo, ma avevamo bisogno di piazzare tre-quattro colpi percoprirci le spalle dal punto di vista quantitativo e qualitativo.

Abbiamo scelto Luca Morelli come palleggiatore che affiancherà in cabina di regia Marco Croatti, su indicazione di coach Massimiliano Piccinetti che lo conosce bene per averlo allenato per diversi anni a Pisa.

Un giocatore che non tarderà a entrare presto nei meccanismi del gruppo, serio e affidabile. Gabriele Costa è invece un giovane di buona prospettiva.

Abbiamo scelto lui per vari motivi. Ha un’ottima fisicità, è alto due metri e per noi rappresenta

una scommessa: l’anno passato ha giocato da titolare in Serie C a Montecatini come nostro avversario e abbiamo deciso di dargli una possibilità, ha buoni margini di miglioramento ed è l’elemento che ci serviva per puntellare il reparto dei centrali”.

Gabriele Costa è un centrale nato a Pisa venti anni fa.

A livello giovanile ha giocato nel Volley Cascinese, Dream Volley, Lupi S. Croce, Calci. L’anno scorso ha disputato un intero campionato da titolare in Serie C col Pieve a Nievole, squadra che militava nello stesso girone del Volley MvTomei.

