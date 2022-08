Home

25 Agosto 2022

Livorno 25 agosto 2022 – Il Volley MvTomei presenta lo staff tecnico: una “squadra” pronta per la Serie B maschile

Coach Massimiliano Piccinetti sarà affiancato in panchina da Roberto Rossi, Igor Melai è l’assistente allenatore, Valerio Perullo il preparatore atletico mentre Federico Facchini l’assistente scoutman

Uno staff tecnico all’altezza del campionato. Il Volley MvTomei fa sul serio e per essere preparato ad affrontare nel migliore dei modi la Serie B ha deciso di allestire anche in panchina una squadra al completo formata da tecnici di livello.

Accanto al confermatissimo primo allenatore Massimiliano Piccinetti, il tecnico della promozione giunto alla terza stagione con la società dei Vigili del Fuoco, è stato chiamato come vice allenatore Roberto Rossi, un passato in panchina con i colori del Tomei e l’anno scorso alla guida del Volley Pantera Lucca di Serie C femminile. La parte atletica verrà seguita da vicino da Valerio Perullo, Igor Melai sarà l’assistente allenatore, mentre Federico Facchini svolgerà il doppio ruolo di giocatore e assistente scoutman.

Nella suggestiva cornice dell’antico Silos Granario recentemente ristrutturato dalla Porto Immobiliare srl e inaugurato l’anno scorso, sono stati presentati alla stampa e al pubblico i cinque componenti lo staff tecnico che saranno impegnati con la prima squadra maschile.

“Lunedì scorso abbiamo cominciato la preparazione – le parole di coach Massimiliano Piccinetti – tutti hanno svolto test fisici, prove di forza e seduta pesi, martedì in palestra abbiamo toccato il campo, alterneremo in questa settimana e nelle successive sedute atletiche e tecniche. Il campionato per noi inizia domenica 9 ottobre a Prato, quindi abbiamo una disposizione una quarantina di giorni per andare a regime, vogliamo partire bene essendo una neo promossa, sappiamo che iniziare al meglio sarà un vantaggio e cureremo nel migliore dei modi la preparazione”.

“Sono contento del lavoro che la società ha svolto in estate. Dario Castelli, il nostro direttore sportivo, si è dato da fare fin da subito per metterci a disposizione uno staff e una rosa di prima qualità. Sono soddisfatto dei nuovi acquisti, ragazzi che conosco bene per averli allenati in passato e so che si integreranno subito nei meccanismi della squadra. Sono contentissimo per la quantità e la qualità dello staff tecnico, persone serie e affidabili che si sono messe a disposizione, ci daranno una mano per affrontare al meglio la stagione. Le nostre avversarie più temibili? Troveremo ovviamente più qualità rispetto all’anno scorso, credo che Civita Castellana, Arno Volley e le modenesi abbiano una marcia in più e punteranno ai play-off. Grosseto, Pontedera e Prato hanno buone squadre, poi ci sono le incognite S. Croce e Anderlini Modena che saranno formate da under 19 e quindi difficili da decifrare”.

Massimiliano Piccinetti (primo allenatore)

classe ’77, nel ’90 comincia la trafila nelle giovanili del Tomei. Ruolo schiacciatore, dal ’94 al 2002 gioca nella prima squadra dei Vigili del Fuoco in A2, poi dal 2003 al 2009 è ancora protagonista con la maglia biancorossa in Serie B. Nel 2002 – 2003 e nel 2009 – 2010 due parentesi nello Spezia. Segue poi il quinquennio con il Cus Pisa in Serie B, nel 2015 passa al Dream Volley dove termina la carriera di giocatore nel 2018. Inizia ad allenare nel 2009 nel Cus Pisa, nel 2019 il primo successo come allenatore: sulla panchina del Dream Volley vince il campionato di Serie C. Successivamente approda sulla panchina della Serie C del Volley MvTomei, al suo secondo anno alla guida della Serie C vince il campionato regionale, permettendo alla società di riaffacciarsi in divisione nazionale dopo quindici anni di assenza.

Roberto Rossi (vice allenatore)

La sua carriera come allenatore comincia più di trent’anni fa. Gli inizi sono nel settore giovanile del Volley Torretta nei primi anni ’90, poi passa alla Libertas. Dal 2010 al 2020 è al Tomei dove segue da vicino il settore giovanile e la prima squadra femminile. L’anno scorso ha allenato il Volley Pantera di Lucca in Serie C.

Igor Melai (assistente allenatore)

Classe ’77, comincia a giocare a pallavolo insieme a Massimiliano Piccinetti nel Volley Tomei. Dopo la trafila nelle giovanili passa alla prima divisione biancorossa e poi in Serie D, vestendo la fascia di capitano. Dal 1998 al 2001 milita nei campionati di Serie C2 e C1. Dal 2013 al 2018 allena nei campionati amatoriali UISP di volley, poi torna al Tomei entrando a far parte dello staff tecnico. Vigile del Fuoco di professione, è il responsabile del settore pallavolo ed è alla sua terza stagione come assistente allenatore di Massimiliano Piccinetti.

Federico Facchini (assistente scoutman)

Classe ’94, è uno schiacciatore dal 2018 in forza al Volley MvTomei. Dal 2019 al 2022 ha fatto lo scoutman per conto della Lega Volley alla Savino del Bene Scandicci in Serie A1 femminile. Nel 2018 consegue il corso come allievo allenatore.

Valerio Perullo (preparatore atletico)

Titolare della palestra Fit or Fight di Via Cimarosa 94, partner del Volley MvTomei dove vengono preparati i gli atleti professionisti nelle discipline della boxe, la pesistica e gli sport di combattimento. Qui gli atleti della Serie B cureranno la parte fisica.

