Il Volley MvTomei si presenta alla città

16 Settembre 2022

Livorno 16 settembre 2022

Mercoledì è stata la giornata della presentazione della Serie B maschile del Volley MvTomei. La squadra si è ritrovata nel tardo pomeriggio sotto la statua dei Quattro Mori per qualche scatto fotografico e poi si è recata alla Pasticceria Cairoli 3.0 dove è avvenuta la conferenza stampa di presentazione a stampa e pubblico. Per il maltempo è purtroppo saltata la sessione di palleggi che avrebbe dovuto svolgersi in Piazza Grande con i passanti.

Dopo quindici anni Livorno torna ad affrontare un campionato nazionale e per questo la squadra dei Vigili del Fuoco, fortemente radicata sul territorio, intende aprirsi alla cittadinanza per coinvolgere e appassionare i livornesi alle sorti del team biancorosso. La decisione di consentire l’ingresso gratuito al pubblico durante le partite casalinghe che si giocheranno al PalaBastia il sabato alle ore 18.15 non è per niente casuale ed è motivata dalla volontà di raggiungere più sostenitori possibile nella stagione del rilancio della pallavolo Made in Livorno.

Di seguito il programma delle amichevoli che la squadra affronterà negli ultimi quindici giorni di settembre, cinque allenamenti congiunti che faranno da viatico in vista dell’esordio di campionato previsto domenica 9 ottobre alle ore 17.30 a Prato. La prima sfida casalinga sarà sabato 15 ottobre alle ore 18.15 al PalaBastia contro Grosseto.

Programma Amichevoli :

Venerdì 16 settembre ore 18 MvTomei – Cecina (PalaCampania)

Mercoledì 21 settembre Pontedera – MvTomei (Pontedera)

Sabato 24 settembre ore 18 Upc Camaiore – MvTomei (Camaiore, partita di beneficenza)

Giovedì 29 settembre ore 18 MvTomei – Pontedera (PalaCampania)

Venerdì 30 settembre Arno Volley – MvTomei (Castelfranco)

Roster

N° Nome Ruolo Nascita Altezza 4 Luca WIEGAND (K) Opposto 1985 191 cm 7 Federico GORI Opposto 1997 192 cm 27 Marco CROATTI Palleggiatore 1992 181 cm 5 Luca MORELLI Palleggiatore 1997 177 cm 12 Marco RIPOSATI Schiacciatore 2002 197 cm 23 Federico FACCHINI Schiacciatore 1994 173 cm 9 Leonardo GOLINO Schiacciatore 1997 188 cm 17 Tommaso LUPO Schiacciatore 1998 188 cm 6 Valerio IMBRIOLO Schiacciatore 1991 192 cm 88 Enrico BARACCHINO Centrale 2003 202 cm 10 Luca GRASSINI Centrale 1996 195 cm 8 Gabriele COSTA Centrale 2002 200 cm 18 Giacomo LANGELLA Libero 1994 180 cm 14 Gianmarco PUCCINELLI Libero 1998 175 cm

Staff tecnico

1° allenatore Massimiliano Piccinetti 2° allenatore Roberto Rossi Assistente allenatore Igor Melai Assistente Scoutman Federico Facchini Preparatore atletico Valerio Perullo

