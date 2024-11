Home

Cronaca

Il volto del nuovo porto turistico al Mediceo, rendering della D-Marin

Cronaca

4 Novembre 2024

Il volto del nuovo porto turistico al Mediceo, rendering della D-Marin

Livorno 4 novembre 2024 – Il volto del nuovo porto turistico al Mediceo, rendering della D-Marin

Avanza il progetto del porto turistico al Mediceo

A Livorno proseguono i preparativi per il nuovo porto turistico al Mediceo, con l’approvazione del Comune e dei principali enti coinvolti come ASL, Autorità Portuale e Vigili del Fuoco. Il progetto prevede la costruzione di un approdo turistico nella Darsena Nuova e il Porto Mediceo, comprensivo di un parcheggio multipiano progettato da Marco Casamonti & Partners. I lavori, suddivisi in fasi e con inizio previsto per gennaio 2025, richiedono un investimento complessivo di 15 milioni di euro e mirano a trasformare l’area in un polo del turismo nautico di alto livello.

La gestione sarà affidata per quarant’anni alla società Porta Medicea, sotto l’internazionale D-Marin, che, in collaborazione con Azimut Benetti, mira a sviluppare un network di porti turistici di lusso nel Mediterraneo. L’area, di circa 121 mila metri quadri, ospiterà oltre 600 posti barca, con strutture come un ristorante panoramico, aree verdi e pergole fotovoltaiche. Le prime opere interesseranno la Darsena Nuova e l’Andana degli Anelli, mentre l’ex hangar della Polmare sarà trasformato in un ristorante.