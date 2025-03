Home

Cronaca

“Il voto è la nostra rivolta”: oggi a Livorno l’avvio della campagna referendaria della Cgil

Cronaca

3 Marzo 2025

“Il voto è la nostra rivolta”: oggi a Livorno l’avvio della campagna referendaria della Cgil

Livorno 3 marzo 2025 “Il voto è la nostra rivolta”: oggi a Livorno l’avvio della campagna referendaria della Cgil

Oggi, lunedì 3 marzo è in programma l’”Assemblea delle assemblee generali” della Cgil provincia di Livorno, iniziativa che sancisce l’avvio della campagna referendaria. L’evento – riservato a delegati sindacali e rappresentanti dell’associazionismo – si terrà dalle 9 alle 13 a Livorno presso il teatro Cral Eni in viale Ippolito Nievo 38. L’introduzione sarà affidata a Fabrizio Zannotti (segretario generale Cgil provincia di Livorno) mentre la conclusione a Paolo Gozzani (segreteria Cgil Toscana). Nel corso dell’iniziativa si terranno numerosi interventi di lavoratori, rappresentanti sindacali e membri delle associazioni.

Lo slogan scelto a livello nazionale per promuovere la partecipazione al referendum è “Il voto è la nostra rivolta”. I cinque quesiti referendari avranno ad oggetto lo stop ai licenziamenti illegittimi, maggior tutele in favore dei lavoratori delle piccole imprese, riduzione del lavoro precario, maggiore sicurezza sul lavoro e la riduzione da 10 a 5 anni di residenza legale in Italia per poter fare domanda di cittadinanza italiana. Sarà fondamentale votare Sì per cambiare l’Italia.