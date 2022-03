Home

27 Marzo 2022

“Il vuoto che uccide, suicidi nelle forze dell’ordine” se ne parla in una diretta Facebook

Livorno 27 marzo 2022

Sono 15 i suicidi del comparto sicurezza dal 1 gennaio 2022

l Nuovo Sindacato Carabinieri ha ripetutamente richiesto di entrare nell’Osservatorio permanente sul fenomeno suicidario tra gli appartenenti alle Forze di Polizia.

La presidente Monica Giorgi che sta analizzando “l’evoluzione giudiziaria dei fenomeni suicidiari” non può far a meno di evidenziare come ci possa essere stretta correlazione tra stress lavorativo e suicidio del lavoratore carabiniere”.

In tale ottica di futura collaborazione, vista l’imminente approvazione della legge sui sindacati militari; NSC per proporre soluzioni e garantire la tutela della salute mediante la valutazione dello stress lavoro correlato allo svolgimento di mansioni,; Lunedì 28 marzo alle ore 15,00, con il dirigente sindacale Costantino Fiori, intervisterà il Dottor Graziano Lori, che vanta un bagaglio tecnico-professionale di tutto rispetto

Il Dottor Graziano Lori è:

Sociologo della devianza e Criminologo; Presidente dell’Associazione CERCHIOBLU e Direttore del Dipartimento formazione SFORGE – Scuola di Formazione nella Gestione delle Emergenze.

E’ stato un pioniere del settore in Italia, fra i primi ad occuparsi del tema del disagio professionale e dello stress lavorativo degli operatori di polizia, creando progetti di sostegno innovativi.

Il Dottor Lori, da quello che è il suo osservatorio privilegiato, condizione che gli consente di avere un quadro di situazione variegato e costantemente aggiornato, affronterà temi di scottante attualità, come il fenomeno dei suicidi nell’ambito delle Forze dell’Ordine, analizzandone cause, sintomi, prevenzione e possibili correttivi.

Per seguire la diretta Facebook sula pagina del Nuovo Sindacato Carabinieri (SNC), clicca qui

