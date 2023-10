Home

4 Ottobre 2023

Livorno 4 ottobre 2023 – Il WWF organizza il trekking urbano “Urban Nature 2023, la festa della natura in città”

Il WWF Livorno in collaborazione con il Reparto Carabinieri Biodiversita’ di Cecina organizza un Trekking urbano ad anello lungo aree verdi nella periferia della città di Livorno. A seguire, la presentazione dell’Aula Natura,; del Giardino delle Farfalle e dell’aiuola Impollinatori all’interno del Parco di Villa Corridi in collaborazione con I.C. G. Bartolena (plesso scuola primaria Villa Corridi)

L’evento è previsto per domenica prossima, 8 ottobre. Prenotazioni per motivi assicurativi: entro le 18. 00 di sabato 7 indicando nome, cognome, luogo e data di nascita di ogni partecipante a livorno@wwf.it. Indicare nell’oggetto della mail: “URBAN NATURE 2023”

URBAN NATURE 2023 LA FESTA DELLA NATURA IN CITTA’

Alla ricerca di una via verde dalla città alla campagna: il trekking urbano Urban Nature, giunge nel 2023 alla sua VII edizione. E’ un’iniziativa promossa dal WWF per rendere evidente a chi vive nelle città italiane il valore della natura e la necessita di innovare il modo di pensare e pianificare gli spazi urbani, riconoscendo la centralità degli ecosistemi e delle reti ecologiche e l’importanza di promuovere azioni virtuose da parte di amministrazioni, cittadini, imprese, università e scuole per proteggere e incrementare la biodiversità nei sistemi urbani, anche a beneficio della salute e sicurezza delle comunità.

Ritrovo 9:00. Ingresso principale Parco di Villa Corridi, via Di Collinaia, registrazione, accoglienza e breve descrizione della mattinata.

Partenza 9:10. Saranno percorse strade secondarie, attraverseremo aree verdi e orticole in alternanza con aree urbanizzate.

Durante il percorso sarà evidenziata l’importanza del verde urbano da tutti i punti di vista; tutela della Biodiversità, mitigazione degli effetti del cambiamento climatico, maggiore vivibilità, senso di benessere.

Si costeggeranno alvei di torrenti sottolineando il valore dell’acqua come bene assoluto e l’importanza di una sua gestione ottimale.

Non mancheranno riferimenti ed approfondimenti botanici evidenziando anche aspetti legati alla gestione delle aree verdi, delle alberature, della vegetazione ripariale.

Alle 11.00 arrivo al Parco pubblico di Villa Corridi dove sarà possibile visitare l’Aula Natura WWF, il Giardino delle Farfalle e l’Aiuola degli Impollinatori realizzate in collaborazione con la Scuola Primaria Villa Corridi, I.C. Bartolena e gli interventi eseguiti in collaborazione con il Reparto Carabinieri BiodiversitaÌ di Cecina che per questa occasione cureranno anche la messa a dimora di alcune piante arbustive ed essenze. Infine, un apicoltore ci introdurrà al mondo delle Api. Eventuale possibilità di svolgere una passeggiata nell’area boscata e naturale del Parco accompagnati da botanici esperti e svolgere un’attività laboratoriale “a cielo aperto” con i ricercatori del CNR per comprendere il funzionamento di un ecosistema urbano ed i servizi che offre ai cittadini.

Conclusioni e ringraziamenti

Fine attività: ore 13:00

Percorso: circa 4 km, ad anello, privo di difficoltà.

Consigli: Indossare scarpe comode e abbigliamento a cipolla, cappello e portare una borraccia d’acqua.

