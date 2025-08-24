Ilaria Accame chiamata per la preparazione delle staffette 4x100 di Tokyo

Home

Ilaria Accame chiamata per la preparazione delle staffette 4×100 di Tokyo

24 Agosto 2025

Iniziano i primi raduni pre mondiali per una manifestazione clou della stagione che si disputeranno a Tokyo dal 13 al 21 settembre ed ecco convocata l’aviera amaranto dell’Atletica Libertas Ilaria Accame.

Ilaria Accame è stata chiamata per la preparazione delle staffette in particolare della 4 x 400. Purtroppo ha dovuto dare forfait l’altra azzurra Arianna De Masi infortunatasi in raduno proprio nel mese di marzo e da allora non ancora ripresasi dopo varie problematiche. Per Arianna stagione definitivamente conclusa e preparazione in vista delle indoor 2026, una atleta su cui la Società amaranto ha investito come velocista azzurra del futuro grazie alle sue grandi performance nel 2024 con 11”26 sui 100 e 23”27 sui 200.