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Ilaria Accame in Azzurro per la World Relays in Botswana

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30 Aprile 2026

Ilaria Accame in Azzurro per la World Relays in Botswana

Livorno 30 aprile 2026 Ilaria Accame in Azzurro per la World Relays in Botswana

Fine settimana da seguire con attenzione grazie a Ilaria Accame, la forte aviera atleta amaranto che sarà impegnata a Gaborone in Botswana, una trasferta lontanissima e faticosa, per la World Relays, i campionati del mondo di staffette valevoli per le qualificazioni dei mondali di Pechino. Ilaria sarà schierata nella staffetta 4 x 400 dove anche lei è detentrice del primato italiano.

Intanto in previsione di entrare nel pieno dell’attività estiva il Commissario Tecnico ha diramato le convocazioni per una serie di raduni dove parteciperanno Davide Camilli, il giovane amaranto nel lancio del martello e la promessa del mezzofondo Niccolò Galimi, che sarà alla sua prima esperienza in raduno nazionale, un atleta giunto alla corte livornese nel mese di dicembre e subito in grande evidenza con ottimi risultati.

Un grande soddisfazione per lo sport livornese, ma anche per la Atletica Libertas Unicusano Livorno che sta dominando le scene internazionali con i propri atleti e con tante richieste di atleti di vertice di potere vestire la maglia amaranto che potrebbero giungere nelle prossime settimane a Livorno.