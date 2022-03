Home

4 Marzo 2022

“Illuminazione e sicurezza, Montenero trascurata da tempo”

Vaccaro (Lega): “Vogliamo farci carico dei problemi irrisolti"

Livorno 4 marzo 2022

“Montenero trascurata da troppo tempo”. Vaccaro (Lega): “Vogliamo farci carico dei problemi irrisolti come l’illuminazione e la sicurezza”.

La meravigliosa Montenero è trascurata da troppo tempo.

Che la si voglia guardare come importante Santuario Mariano o solamente come frazione collinare di Livorno, possiede una bellezza poco valorizzata e neppure ben conservata.

Lo afferma Costanza Vaccaro, Commissario Lega sezione Livorno Collesalvetti e Consigliere comunale Lega Livorno che prosegue

Insieme a Gianluca Di Liberti e alcuni amici della Lega, abbiamo incontrato i residenti e i commercianti. Sono emerse tante problematiche, presenti da molti anni senza che siano stati conseguiti sostanziali miglioramenti.

Non solo manca una prospettiva di valorizzazione per questa perla collinare, ma l’abbandono ha peggiorato la qualità della vita anche di chi vi abita.

Tra le priorità c’è l’illuminazione pubblica che deve essere potenziata da via Mondolfi sino a viale del Tirreno e via Giovanni XXIII.

Il grande piazzale a valle del belvedere dovrebbe essere riqualificato. Il terminal bus realizzato in occasione del Giubileo, doveva configurarsi come luogo di ristoro, con negozi, bar, servizi igienici ma tutti i locali sono chiusi da anni ed il complesso versa nel più totale abbandono. Chiederemo pertanto che l’Amministrazione proceda ad assegnare in gestione gli chalet ed i bagni pubblici.

In questi ultimi tempi, per giunta, sono emersi problemi di sicurezza che sarebbe bene fronteggiare con misure di prevenzione: con la presenza di un vigile di quartiere, ad esempio, e l’installazione di un sistema di video-sorveglianza che includa l’area parcheggi e quella del Santuario.

Ci riserviamo di sensibilizzare il Consiglio comunale, affinché siano pubblicizzati, con idonea cartellonistica, tutti i percorsi e i sentieri della zona che costituiscono un punto di ritrovo per i gruppi che organizzano le loro escursioni.

Insomma, anche se parlare di emergenza sarebbe eccessivo, tuttavia la trascuratezza mostrata dall’istituzione pubblica sta compromettendo le potenzialità turistiche di tutta la zona.

Come Lega, siamo impegnati a favorire la valorizzazione di Montenero e presenteremo in consiglio comunale un pacchetto di proposte per orientare la giunta sulle priorità rilevate, affinché sia dato nuovo slancio ad ogni virtuosa iniziativa.

