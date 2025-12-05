Home

Illuminazione LED per rover e veicoli spaziali, Kayser Italia e FAE Technology protagoniste allo Space Day di Washington DC

5 Dicembre 2025

Illuminazione LED per rover e veicoli spaziali, Kayser Italia e FAE Technology protagoniste allo Space Day di Washington DC

Livorno 5 dicembre 2025 Kayser Italia e FAE Technology protagoniste allo Space Day di Washington DC

L’incontro, promosso da Agenzia ITA-ICE insieme a ASI e all’Ambasciata d’Italia e focalizzato sulla cooperazione tra Italia e USA nel settore Space, ha discusso le prospettive delle attività nello spazio e in particolare delle missioni su Luna e Marte

Kayser Italia ha presentato il prototipo di un sistema di illuminazione LED di nuova generazione resistente a condizioni estreme, per rover e veicoli spaziali

Kayser Italia e FAE Technology hanno preso parte a Space Day 2025, la quarta edizione della “Giornata dello Spazio”, ospitata presso l’Ambasciata d’Italia a Washington D.C. L’evento, organizzato dall’ufficio di Houston dell’Agenzia ICE ITA in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ha riunito istituzioni, industria e mondo della ricerca di Italia e Stati Uniti per discutere le prospettive delle attività spaziali.

Dal titolo Next Frontiers, il Pitch Day ha esplorato le nuove traiettorie dell’esplorazione lunare e marziana, grazie al contributo di attori globali quali Leonardo, SpaceX, Axiom Space, AIAA, Space Foundation, Space for Humanity, Astrolab, Vast e Intuitive Machines, coinvolgendo 16 aziende italiane.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di rilievo per consolidare la cooperazione bilaterale e rafforzare la posizione dell’Italia come partner tecnologico di riferimento nello sviluppo di missioni e soluzioni avanzate, alla presenza di leader dell’industria spaziale statunitense, investitori e decision maker chiave del settore.

All’incontro hanno preso parte Gianmarco Lanza, Presidente e Amministratore Delegato di FAE Technology, e Marco Ferrari, Chief Financial Officer di FAE Technology, insieme a

David Stefano Zolesi, Presidente e Direttore Generale di Kayser Italia.

Nel corso della giornata, Kayser Italia ha presentato lo stato di avanzamento dei progetti attualmente in corso, evidenziando i sistemi di illuminazione LED di nuova generazione

sviluppati per garantire continuità operativa e alta efficienza nelle missioni di esplorazione.

La tecnologia, sviluppata per resistere alle condizioni estreme di Luna e Marte, integra un’architettura resistente a guasti singoli e un controllo avanzato della luminosità, che ottimizza la qualità delle immagini anche in aree d’ombra. Il prototipo è già stato testato in un ambiente rilevante che approssima gli scenari reali e si avvia alle fasi di integrazione su rover e veicoli spaziali.

David Stefano Zolesi, Presidente e Direttore Generale di Kayser Italia, dichiara:

«L’evento ha rappresentato un’occasione strategica per mostrare il valore delle nostre soluzioni e per favorirne la progressiva introduzione sul mercato. L’incontro con leader, investitori e decision maker del settore spaziale statunitense ci permette di esplorare nuove opportunità di collaborazione e di consolidare la nostra presenza in un contesto tecnologicamente all’avanguardia ed estremamente dinamico, aprendo la strada a progetti industriali concreti e ad alto contenuto innovativo».

Gianmarco Lanza, Presidente e Amministratore Delegato di FAE Technology, commenta:

«Per il Gruppo FAE Technology, essere presente allo Space Day 2025 è un’opportunità per consolidare il ruolo di Kayser Italia all’interno della nostra visione di sviluppo nel comparto Space. Infatti, attraverso l’integrazione del know-how specifico di Kayser con le competenze dell’intero Gruppo, generiamo una proposta di valore unica, capace di sostenere programmi di esplorazione avanzata e di cogliere le opportunità commerciali emergenti nella nuova corsa allo spazio».

