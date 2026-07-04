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Cronaca

Aree pubbliche

Illuminazione notturna per lo Skatepark del Mulino

Aree pubbliche

4 Luglio 2026

Illuminazione notturna per lo Skatepark del Mulino

Livorno 4 luglio 2026

L’impianto di illuminazione dello Skatepark del Mulino ad Antignano rimarrà acceso fino alle ore 23.00 per consentire un migliore utilizzo della struttura durante il periodo estivo.

Terminata l’estate l’illuminazione riprenderà il consueto orario di funzionamento con spegnimento alle ore 21.00.

Dal 29 novembre scorso lo Skatepark è stato dotato di illuminazione tutte le sere fino alle 21. Sono stati installati sei pali alti circa 11 metri dotati di 12 corpi illuminati Led. I lampioni garantiscono un’illuminazione diffusa della pista, permettendo lo svolgimento delle attività sportive in sicurezza e senza abbagliamento.

L’impianto si accende 30 minuti prima del tramonto e alle 21 in inverno e alle 23 in estate inizia la procedura di spegnimento in due fasi, metà campo alla volta, preceduta da un segnale acustico di avviso per gli utenti. L’illuminazione dell’area circostante è garantita da un ulteriore impianto secondo gli orari dell’illuminazione pubblica cittadina.

Nell’area dello Skate Park sono stati inoltre eseguiti interventi di sistemazione e decoro, tra cui opere di drenaggio tramite la posa di 100 m di tubazione microforata, che migliora la permeabilità del suolo e l’assorbimento delle acque, evitando ristagni e garantendo la percorribilità delle aree perimetrali alla pista. Sono stati creati anche spazi di sosta adiacenti alla pista, con pavimentazione in ghiaia mista frantumata battuta, su cui sono state posizionate panchine in cemento.