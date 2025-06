Home

Illuminazione pubblica: completati alcuni interventi a Castiglioncello, Solvay e Marittimo

8 Giugno 2025

Completati alcuni interventi di illuminazione pubblica nell’ambito del territorio del Comune di Rosignano Marittimo. Per l’esattezza gli interventi sono stati effettuati nelle frazioni di Castiglioncello, Rosignano Marittimo e Rosignano Solvay.

A Marittimo il lavoro è consistito nella realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione in via Sant’Antonio. E anche a Solvay è stato messo in opera un nuovo impianto per quanto riguarda l’area di sgmbamento cani di via delle Pescine.

Sempre nella frazione di Solvay si è provveduto anche alla sostituzione di pali vetusti con una serie di pali nuovi in via del Popolo.

A Castiglioncello, invece, l’intervento è consistito nel ripristino e nella installazione nuovi punti luce nel tratto di via Aurelia che parte dall’altezza del Caffè Ginori (nel cuore della frazione balneare) fino all’intersezione con via Fucini.