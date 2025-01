Illuminazione spettacolare: la guida definitiva per eventi e matrimoni

Home

30 Gennaio 2025

30 gennaio 2025

Il light design è un elemento cruciale per creare l’atmosfera di qualsiasi ricevimento, non solo per i matrimoni, quelli che per primi vengono in mente in questo caso, ma anche per altre tipologie di eventi, come battesimi, comunioni, feste aziendali, ecc.

È quindi fondamentale trovare delle soluzioni in grado di rendere l’ambiente confortevole e accogliere gli ospiti in un contesto suggestivo, come ad esempio luci per cielo stellato, faretti, candele, ecc.

Ovviamente, per scegliere le luci giuste bisogna considerare diversi fattori, tra cui il tipo di evento, il contesto, l’architettura dello spazio da illuminare.

Cielo stellato

Per trasformare una location in un luogo magico e suggestivo, le luci per cielo stellato sono una scelta ideale. Questi sistemi luminosi creano un’atmosfera incantata che ricorda proprio quella di un cielo vero.

Esistono diverse soluzioni per realizzare un cielo stellato, da scegliere in base alle esigenze e agli spazi disponibili. Le luci professionali sono dotate di LED per cielo stellato di alta qualità e di cavi spessi e robusti. Pertanto, sono resistenti ad ogni condizione climatica e quindi ideali per installazioni durature e sicure. Le luci non professionali, invece, presentano LED più piccoli e cavi sottili, perfette per ambienti interni o installazioni temporanee all’esterno.

Bisogna poi considerare gli effetti luminosi. Spesso, le luci per cielo stellato sono dotate di effetto flashing, che alterna i LED accesi e fissi per creare un dinamismo visivo suggestivo. Alcuni sistemi consentono persino di programmare scenografie animate tramite smartphone.

Per quanto riguarda i colori, il bianco caldo è il più gettonato, in grado di creare immediatamente un’atmosfera distesa e rilassante. Per eventi più allegri, invece, si possono scegliere sfumature di colore, combinando il bianco caldo ad altre tonalità che si abbinano al tema della serata.

Tende luminose

Le tende luminose a LED sono delle decorazioni simili alle luci per cielo stellato che permettono di coprire grandi superfici sia all’interno che all’esterno. Questi sistemi di illuminazione sono composti da una rete o un intreccio di cavi, dotati di piccoli LED, che si distribuiscono uniformemente sulla superficie.

Sul mercato sono disponibili tende e cavi di diversi colori, e con una vasta gamma di effetti luminosi, come lo scintillio, la dissolvenza e le luci a intermittenza, che consentono di personalizzare le decorazioni in base alle esigenze.

Grazie alla loro versatilità, le tende luminose a LED si adattano perfettamente a vari contesti. Sono ideali per decorare giardini, terrazze, pareti o soffitti durante matrimoni, feste private ed eventi speciali, trasformando qualsiasi ambiente in uno spazio magico e accogliente. All’aperto, possono illuminare alberi, pergolati e balconi, conferendo un tocco incantevole anche alle serate più semplici.

Candele a LED

Le candele sono un elemento decorativo elegante e senza tempo, apprezzate per la loro versatilità e la capacità di creare un’atmosfera intima e suggestiva. Uno dei trend degli ultimi anni è utilizzare candele in grande quantità, non solo per aggiungere un tocco raffinato all’ambiente, ma anche per creare una fonte di illuminazione efficace.

Per un ricevimento intimo e caratterizzato da un’allure misteriosa e accogliente, si può scegliere di evitare molte fonti di luce, affidandosi esclusivamente alla calda luminosità delle candele. Tuttavia, l’uso di candele tradizionali può comportare il loro spegnersi facilmente a causa di correnti d’aria o tempo instabile, e rappresentano un rischio per la sicurezza, specialmente in presenza di bambini o superfici infiammabili. Per ovviare a questi inconvenienti, le candele LED offrono una soluzione pratica ed esteticamente piacevole.

Catene di lampadine

Per un matrimonio o un evento all’aperto dall’atmosfera semplice, è possibile utilizzare le catene di lampadine. Si tratta di soluzioni perfette per aggiungere un tocco country-chic, ravvivando alcuni punti dell’ambiente, come il tavolo degli sposi, la pista da ballo o un angolo dedicato al buffet, ecc. Possono, inoltre essere disposte a zig zag, da angolo ad angolo, oppure semplicemente formando una linea retta.

Il loro punto di forza è la semplicità di installazione: basta fissarle a supporti già esistenti, come alberi, pergolati, pali o pareti, senza richiedere strutture complesse o interventi impegnativi. Inoltre, le catene di lampadine si combinano perfettamente con altri elementi decorativi, luminosi e non, come lanterne, candele, nastri o fiori, amplificando l’effetto scenografico.

In commercio è possibile trovare sia catene di lampadine con luce fredda che con luce calda, e le seconde sono consigliate principalmente per creare un contesto più intimo, elegante e riservato.

