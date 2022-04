Home

“I’m Lions”, tutto pronto per la seconda edizione. Al torneo presenti 42 squadre

28 Aprile 2022

Rugby: i Lions Amaranto Livorno hanno organizzato un torneo giovanile con ben 44 squadre. I dettagli dell’evento ‘I’m a Lion’

Livorno 29 aprile 2022

Tutto è pronto per la seconda edizione di ‘I’m a Lion’, torneo riservato a ben 42 squadre propaganda.

L’evento, organizzato dai Lions Amaranto Livorno, sul ‘proprio’ spaziosissimo impianto – l’‘Emo Priami’ di via Marx a Stagno – coinvolgerà:

dieci formazioni under 7, otto squadre under 9, nove compagini under 11, otto rappresentative under 13 e, simpaticamente, anche sette squadre under 5.

Alle premiazioni finali interverranno, tra gli altri, il sindaco di Collesalvetti Adelio Antolini; il delegato provinciale del CONI Giovanni Giannone e il Presidente del Comitato Toscano della FIR Riccardo Bonaccorsi.

In campo, sabato 30, dalle 15. 30 alle 19. 45, gli under 5 e gli under 13. Nella mattinata di domenica 1, dalle 9. 30 alle 12:30, le partite degli under 7, under 9 e under 11.

Dopo il terzo tempo, alle 14:30, premiazioni e nomina del miglior giocatore del torneo per ogni categoria.

All’evento saranno coinvolti, a vario titolo, numerosi tesserati anche delle altre rappresentative Lions.

Non sussistono, per le formazioni partecipanti, costi di iscrizione.

Un torneo ad ‘invito’, al quale hanno aderito, in questa seconda edizione, anche formazioni provenienti da fuori regione, Secondo le intenzioni della società organizzatrice – quella dei Lions appunto – sarà una vera e propria festa del rugby.

Una festa nella quale, in ogni edizione, partecipano compagini differenti.

La volontà di invitare ogni anno squadre diverse è tesa a far conoscere la realtà (in costante crescita, nei numeri e nei risultati) dei Lions da un consistente numero di sodalizi.

Un modo per stringere rapporti di collaborazione e amicizia con più compagini possibili. Peraltro, i numerosi ospiti potranno, nel tradizionale ‘terzo tempo’, gustare e ovviamente apprezzare i piatti tipici livornesi.

La volontà è quella di bissare il successo ottenuto nella prima edizione svoltasi nel settembre scorso. Sarà l’occasione per riunire, ‘a casa Lions’, tutti ‘i Leoni d’Italia’.

