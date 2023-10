Home

Attualità

12 Ottobre 2023

Firenze, 12 ottobre 2023 – Imam di Pisa, l'Onorevole Rossi (FdI): "indifendibile, tutti prendano distanze da parole gravissime

“L’Imam di Pisa Mohammad Khalil sposta l’attenzione sulla questione palestinese, mentre migliaia di bambini, donne, ragazzi e ragazze innocenti, anziani in Israele vengono trucidati.

Da simili parole, intollerabili e gravissime, tutti e incondizionatamente, devono non solo prendere le distanze, ma; isolare e condannare chi, attraverso un atteggiamento collaborazionista, aiuta a fomentare un’escalation di guerra.

Coloro che la pensano come l’Imam, non accettano la democrazia e non rispettano i diritti nello stesso identico modo di Hamas.

In un momento simile, alcuna ambiguità è tollerabile”.

Lo scrive, in una nota, il deputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.

