Imbarchi: 101mila passeggeri, un weekend da record per il porto di Piombino

22 Agosto 2023

Piombino (Livorno) 22 agosto 2023

Sono ben 101mila i passeggeri dei traghetti che sono transitati dal porto di Piombino tra venerdì e domenica. 56.807 gli arrivi, 45.085 le partenze per l’Isola d’Elba, Sardegna e Corsica.

Nella sola giornata di venerdì sono arrivati e partiti da e per le Isole oltre 30.000 passeggeri: 17.084 quelli sbarcati (di cui 10.875 dall’Elba), 13.041 quelli imbarcatisi (di cui 8225 per la sola Elba). Le auto al seguito sono state 9889 (5682 unità in arrivo e 4207 in partenza per Elba, Sardegna e Corsica).

Quello di Sabato è stato il giorno più trafficato in assoluto, con un totale di 37.170 passeggeri e 12.011 veicoli. Sono sbarcate dalle Isole 22957 persone (di cui 16.757 dalla sola Elba) e 6558 veicoli (di cui oltre 5000 dall’Elba) mentre i passeggeri e i veicoli imbarcati sono stati rispettivamente 17.071 (di cui 15.480 per l’Elba) e 5453 (di cui 4900 per l’Elba)

Domenica, infine, sono transitate dalle banchine dello scalo portuale piombinese 34.597 persone e 11.259 veicoli. 19.624 le persone in arrivo (di cui 16.173 dall’Elba), con un totale di 6467 veicoli al seguito. Mentre i passeggeri e i veicoli in partenza sono stati rispettivamente: 14.973 (di cui 12.363 per la sola Elba) e 4792.

Numeri da record, superiori a quelli del 2019, che fanno bene all’economia portuale ma che devono essere gestiti con attenzione sotto l’aspetto del traffico. I dipendenti di Port Security, società in house dell’Autorità di Sistema Portuale, hanno lavorato a pieno ritmo nella tre giorni da bollino nero, gestendo al meglio i flussi di traffico in arrivo e in partenza dal porto.

Complessivamente sono state impegnate tra venerdì e domenica 47 persone in più rispetto a quelle richieste solitamente nelle attività di tutti i giorni, per un totale di 311,5 ore lavorate.

Le navi arrivate e partite tra Sabato e Domenica sono state 366, equamente distribuite tra arrivi e partenze

