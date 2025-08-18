Home

Provincia

Isole

Elba

“Imbecilli a Monte Capanne”, Legambiente denuncia scritte spray sulla vetta dell’Elba

Elba

18 Agosto 2025

“Imbecilli a Monte Capanne”, Legambiente denuncia scritte spray sulla vetta dell’Elba

Isola d’Elba (Livorno) 18 agosto 2025 “Imbecilli a Monte Capanne”, Legambiente denuncia scritte spray sulla vetta dell’Elba

“Imbecilli a Monte Capanne”. Con queste quattro parole, accompagnate da una foto eloquente, Legambiente Arcipelago Toscano ha denunciato l’ennesimo scempio ai danni della natura. Nella giornata di domenica 17 agosto, l’associazione ha segnalato la comparsa di diverse scritte realizzate con bombolette spray sulle rocce di Monte Capanne, la montagna più alta dell’isola d’Elba e dell’intera provincia di Livorno.

Tra i graffiti, ne spicca uno di grandi dimensioni con la sigla “NSR”, tracciata con un bordo rosso e riempita di grigio. Un atto vandalico che non solo deturpa un’area di pregio paesaggistico, ma colpisce anche un ambiente protetto: Monte Capanne ricade infatti all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, che tutela biodiversità ed ecosistemi unici nel loro genere.

La condanna di Legambiente è stata immediata e senza mezzi termini, mentre le immagini pubblicate hanno scatenato indignazione e rabbia soprattutto sui social. Molti cittadini hanno espresso il loro sdegno per un gesto che mostra, ancora una volta, la mancanza di rispetto verso il patrimonio naturale e collettivo.

Un episodio che riaccende il dibattito sulla necessità di maggiori controlli e di campagne di sensibilizzazione per proteggere le bellezze dell’Arcipelago Toscano, troppo spesso prese di mira da comportamenti irresponsabili.