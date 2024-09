Home

20 Settembre 2024

Livorno 20 settembre 2024 – Imbratta saracinesca di una edicola, denunciato un 33enne

La Polizia di Stato ha identificato e denunciato in stato di libertà un soggetto per il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

Nella serata del 18 Settembre, in Via Cogorano angolo Via Grande, una Volante è stata avvicinata da un cittadino. L’uomo riferiva di aver notato, all’uscita dal supermercato “Pam” sito in Piazza Grande, un soggetto che; utilizzando una bomboletta spray, stava imbrattando una delle serrande dell’edicola posta all’intersezione di Via Cogorano/Via Grande.

Gli agenti della Squadra Volante, subito dopo, hanno così appurato la presenza sulla saracinesca dell’edicola in questione di alcune scritte, di vernice ancora fresca:

“SGAMO” e “FATA”, in colore oro, nonché un graffito di colore rosso riportante la figura di un uccello in volo con sotto le parole “STREAT FAMILIA”.

Il presunto autore del gesto, ancora presente in loco e riconosciuto dal segnalante, non avendo documenti al seguito, è stato accompagnato negli Uffici della Questura di Livorno dove è stato identificato. Gli agenti hanno inoltre notato sulla caviglia sinistra del soggetto un tatuaggio riportante la medesima scritta realizzata sulla serranda (STREAT FAMILA).

Il giovane italiano, di anni 33, è stato indagato in libertà per il reato di cui all’art. 639 c.p. (deturpamento e imbrattamento di cose altrui).