Imbrattata la statua del Canapone da poco restaurata

29 gennaio 2019

Imbrattata la statua del Canapone da poco restaurata

Nogarin: "L'ennesima manifestazione di arroganza, disprezzo per la città, per i monumenti e la storia di Livorno"

Era appena il due dicembre, quando veniva inaugurata la statua di Leopoldo II di Toscana restaurata dalle scritte vandaliche che la ricoprivano e ieri qualche “fenomeno” l’ha imbrattata nuovamente.

Filippo Nogarin: “Un paio d’ore fa qualche “fenomeno” ha pensato bene di imbrattare il basamento del Canapone appena restaurato in piazza XX settembre.

L’ennesima manifestazione di arroganza, disprezzo per la città, per i monumenti e la storia di Livorno e per i soldi dei cittadini.

Parecchie persone hanno visto l’autore di questo sfregio e noi abbiamo immediatamente denunciato il fatto alla polizia municipale.

Mi auguro davvero che venga individuato, sanzionato e denunciato per imbrattamento.

Ma soprattutto mi auguro che il giudice lo condanni a riparare al danno causato: poter pubblicare qui una sua foto con in mano spugna e solventi sarebbe un giusto risarcimento”.