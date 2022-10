Home

Eventi

Immagini dall’Universo, imparare a fotografare le stelle. Sabato 15 conferenza di astrofotografia

Eventi

13 Ottobre 2022

Immagini dall’Universo, imparare a fotografare le stelle. Sabato 15 conferenza di astrofotografia

Livorno 13 ottobre 2022 – Immagini dall’Universo: Conferenza di astrofotografia

“Immagini dall’Universo” è il titolo della mostra di astrofotografia realizzata dall’A.L.S.A. (Associazione Livornese Scienze Astronomiche) e rivolta sia agli adulti che ai ragazzi, scuole incluse.

La mostra propone ai visitatori un vero e proprio viaggio tra le meraviglie del Cosmo, visibili durante le quattro stagioni.

È questo infatti il filo conduttore del percorso tra le 65 foto a grande formato scattate dai soci Fabrizio Guasconi, Luciano Milianti e Daniele Righetti, principalmente dai cieli livornesi con strumentazione amatoriale ed esposte nella sala temporanea del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno in via Roma 234.

Alla inaugurazione della mostra Domenica 2 Ottobre si è registrato un grande successo, con oltre 200 persone che hanno partecipato alla conferenza introduttiva e successivamente hanno visitato la mostra.

L’A.L.S.A. ha quindi previsto altri eventi per rispondere all’interesse dei visitatori verso le meraviglie del Cosmo che è possibile ammirare nella esposizione.

Uno di questi si terrà sabato 15 Ottobre alle 16,00 nell’auditorium del museo, dove si terrà una conferenza di astrofotografia nella quale verranno descritte le tecniche e la strumentazione utilizzata per le fotografie esposte nella mostra.

La prima parte della conferenza darà una introduzione alla fotografia con reflex e cavalletto, descrivendo come immortalare le costellazioni, la Via Lattea, e come fare foto astronomiche a grande campo anche con paesaggio.

La seconda parte introdurrà la fotografia al telescopio con camera astronomica, in modo da riprendere galassie, nebulose ed ammassi stellari.

La mostra è visitabile fino al 30 Ottobre la mattina dal martedì al sabato, ore 9 – 13 ed il pomeriggio il martedì, giovedì, sabato e domenica ore 15 – 19. Biglietto unico: €. 3,00 (gratis per i bambini sotto i 7 anni). Visita guidata alla Mostra su prenotazione €. 10,00

Per informazioni:

info@alsaweb.it; tel.: 0586266711

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin