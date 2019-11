Home

Immigrazione, accoglienza e integrazione: venerdì un convegno al Cisternino di Città

20 novembre 2019

Il convegno organizzato dal Comune è ad ingresso libero

CONVEGNO “UNIONE EUROPEA: CITTADINI DI DIRITTO, DIRITTO DEI CITTADINI”

Organizzato dal Centro di Informazione Europe Direct del Comune di Livorno. Si parlerà di immigrazione, accoglienza e integrazione

Livorno, 20 novembre 2019 – Sul territorio labronico e toscano, sono tante le associazioni, composte da volontari, specialisti ed esperti, che in stretta collaborazione con le istituzioni operano, a più livelli, con i cittadini stranieri, sia dell’Unione Europea sia extra-UE.

Quanto del loro operato è noto alla cittadinanza? Quali diritti posti a tutela dei cittadini rischiano di non essere garantiti?

A queste ed altre domande vuol tentare di dare risposte il convegno “Unione Europea: cittadini di diritto, diritto dei cittadini”, in programma nella mattinata di venerdì 22 novembre al Cisternino di Città (ex Casa della Cultura, in Largo del Cisternino 13 a Livorno).

Il convegno è organizzato dal Comune di Livorno tramite il Centro di informazione Europe Direct, che da anni persegue l’obiettivo di diffondere conoscenza circa le politiche europee e le loro ricadute locali.

L’Amministrazione comunale di Livorno ha dimostrato in più occasioni interesse e impegno attivo in relazione ai temi quantomai attuali dell’immigrazione, dell’accoglienza e dell’integrazione.

L’iniziativa, una tavola rotonda tra esperti del settore e amministrazione locale, è rivolta a tutta la cittadinanza.

Apertura dei lavori, alle ore 10, con i saluti della vicesindaca Monica Mannucci. Modera “Uni Info News”.

Questo il programma della giornata:

h. 10.00 Saluti istituzionali da parte di Monica Mannucci, vicesindaca di Livorno

h. 10.15 Europa, cittadini e migranti: brevi divagazioni tra realtà e falsi miti

Prof. Marcello Di Filippo, docente di Diritto internazionale all’Università di Pisa Dipartimento di Scienze Politiche

h. 10.45 La presenza straniera in Toscana

Dott.ssa Donatella Marinari – I.R.P.E.T.

Reddito e accesso al welfare. Le reali differenze tra italiani e stranieri

Dott.ssa Letizia Ravagli – I.R.P.E.T.

h. 11.15 Spazio per domande – Pausa

h. 11.30 Immigrazione e accoglienza a Livorno. Il ruolo del Comune

Ass. Andrea Raspanti – Assessore del Comune di Livorno alle politiche abitative, coesione sociale, associazionismo, terzo settore, diritti

h. 12.00 Immigrazione a Livorno

Cons. Shaha Polas, Consigliere Aggiunto del Consiglio Comunale di Livorno

h. 12.30 Associazioni attive sul territorio livornese

Associazione Randi Buone pratiche sull’accoglienza

CeSDI Immigrazione e servizi, a cura di Shahrazad Al Basha, presidentessa CeSDI Livorno

Servizio Oltrefrontiera, presentazione a cura di Samira Karoui, coordinatrice

Arci Livorno, L’accoglienza che cambia: i decreti sicurezza, a cura di Marco Solimano, presidente Arci Livorno

h. 13.00 Domande e conclusioni

Ingresso libero