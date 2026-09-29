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Immigrazione, la Toscana presenta il Rapporto 2026 e avvia il percorso per il Libro Bianco dell’accoglienza

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29 Settembre 2026

Immigrazione, la Toscana presenta il Rapporto 2026 e avvia il percorso per il Libro Bianco dell’accoglienza

Livorno 29 settembre 2026

La presentazione dei dati e degli attori dell’immigrazione in Toscana, affiancata da una lettura critica del Patto UE migrazione e asilo. L’avvio formale del percorso partecipativo di ascolto per la costruzione del Libro Bianco “Per una Toscana accogliente solidale e plurale”, documento volto a definire linee guida e proposte concrete per l’integrazione.

È il duplice obiettivo dell’evento di presentazione del Rapporto Immigrazione 2026 elaborato da Regione Toscana, Osservatorio Sociale Regionale e Anci Toscana, che si terrà mercoledì prossimo 30 settembre 2026, dalle 9 alle 12.30, nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati (piazza Duomo 10, Firenze).

La giornata costituirà un momento di analisi, confronto e proposta strategico-programmatico per fare il quadro attuale del fenomeno migratorio in Toscana e delineare il futuro delle politiche di inclusione e integrazione sul territorio, a partire dalle buone pratiche già in campo. Le questioni dell’immigrazione e dell’accoglienza saranno affrontate in una prospettiva trasversale e in un’ottica di sistema.

In apertura, oltre ai saluti del presidente Giani, gli interventi dell’assessora a accoglienza e immigrazione Alessandra Nardini, e della presidente di Anci Toscana Susanna Cenni.

La prima parte dei lavori sarà dedicata all’approfondimento scientifico e del quadro normativo con la presentazione Rapporto 2026, “L’immigrazione in Toscana: dati e attori”. A introdurre, Alessandro Salvi, dirigente settore Welfare e innovazione Regione Toscana. Illustreranno i contenuti dell’indagine Michele Piccinetti (Federsanità Anci Toscana), Giulia Boldrini (Anci Toscana) e Virginia Costa (Fondazione Cittalia). La sessione si concluderà con un focus sull’Europa,”Lettura critica del Patto UE migrazione e asilo”, a cura di Luigi Tessitore di ASGI.

Al centro della seconda sessione, il lancio del percorso partecipato che porterà, dopo una fase di confronto in vari territori toscani che coinvolgerà vari soggetti, alla stesura del nuovo “Libro Bianco per una Toscana accogliente, solidale e plurale”, contenente buone pratiche e proposte per l’inclusione delle persone con background migratorio, a dieci anni dal “Libro Bianco sulle politiche di accoglienza dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale” del 2017.

L’evento è accreditato come corso di aggiornamento presso l’Ordine degli Assistenti sociali della Toscana.

I lavori saranno trasmessi in diretta streaming: www.regione.toscana.it/diretta-streaming