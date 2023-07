Home

Cronaca

Immigrazione, Romiti (FdI) in uno speciale sulle Tv tunisine e su Netflix

Cronaca

5 Luglio 2023

Immigrazione, Romiti (FdI) in uno speciale sulle Tv tunisine e su Netflix

Livorno 5 luglio 2023 – Immigrazione, Romiti (FdI) in uno speciale sulle Tv tunisine e su Netflix

Il consigliere Romiti di FdI intervistato per uno speciale sulle TV tunisine

Andrea Romiti, consigliere comunale di Fratelli d’Italia (FdI) e vice responsabile regionale del dipartimento legalità con delega all’immigrazione; sarà intervistato domani alle 12.00 in Comune per uno speciale che andrà sulle TV tunisine.

Lo ha annunciato lo stesso Romiti, spiegando che è stato scelto per

il suo ruolo politico e per la sua competenza sul tema dell’emigrazione regolare e irregolare in Italia, specialmente in Toscana.

L’intervista fa parte del progetto BORDERS, un progetto europeo con la collaborazione tunisina, realizzato dalla produzione PROPAGANDA.

Il progetto prevede la realizzazione di un film documentario che affronterà il fenomeno dell’emigrazione tra i due paesi, con testimonianze, dati e analisi. Il film sarà trasmesso dalla TV nazionale tunisina e sarà anche inserito nel catalogo di Netflix alla fine del 2024.

Romiti ha dichiarato di essere onorato di partecipare a questo progetto e di poter esprimere il suo punto di vista e quello del suo partito sull’emigrazione, che considera una sfida e un’opportunità per l’Italia e per l’Europa. Ha anche sottolineato l’importanza del dialogo e della cooperazione tra i due paesi, per favorire lo sviluppo e la sicurezza di entrambi.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin