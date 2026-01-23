Home

Immobili comunali: al via la raccolta di manifestazioni di interesse per l'acquisto o la valorizzazione

23 Gennaio 2026

Immobili comunali: al via la raccolta di manifestazioni di interesse per l’acquisto o la valorizzazione

Livorno 23 gennaio 2026 Immobili comunali: al via la raccolta di manifestazioni di interesse per l'acquisto o la valorizzazione

Il Comune di Livorno ha pubblicato un Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse, non vincolanti, finalizzate all’eventuale acquisto di immobili di proprietà comunale, alla costituzione di diritti di superficie o alla concessione/locazione degli stessi per progetti di valorizzazione, in vista dell’inserimento nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (PAV) – annualità 2026.

L’Avviso completo di allegati può essere consultato al seguente link: https://short.do/fkOuce.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell’Ente e mira a garantire la massima trasparenza e il coinvolgimento diretto di soggetti pubblici e privati nella fase di formazione preliminare del Piano. Attraverso questo avviso, l’Amministrazione comunale intende raccogliere proposte e valutare l’interesse del mercato rispetto a beni immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali.

Possono presentare manifestazione di interesse persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e altri soggetti pubblici, per immobili o aree di proprietà del Comune di Livorno, compresi quelli ubicati al di fuori del territorio comunale, ad esclusione degli immobili destinati a Edilizia Residenziale Pubblica (ERP). Le proposte possono riguardare l’acquisto in piena proprietà, la costituzione di diritti reali o la gestione degli immobili in regime di concessione o locazione di valorizzazione, anche nell’ottica di interventi di recupero e riqualificazione.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le ore 13.00 di lunedì 16 febbraio 2026, secondo le modalità indicate nell’Avviso, utilizzando l’apposita modulistica (disponibile al seguente link: https://short.do/fkOuce) e inviando la documentazione richiesta tramite PEC, consegna a mano o servizio postale.

Le proposte pervenute saranno oggetto di verifiche tecniche preliminari da parte della Commissione Tecnica per la Valorizzazione del Patrimonio e successivamente sottoposte all’esame della Giunta Comunale. L’eventuale inserimento degli immobili nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari sarà formalizzato con successivi atti deliberativi. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta in alcun modo diritti o obblighi per l’Amministrazione né per i soggetti proponenti.

Informazioni e chiarimenti relativi all’Avviso possono essere richiesti all’indirizzo email patrimonio@comune.livorno.it

