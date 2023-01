Home

Imola-Lions, partita delicatissima in chiave salvezza

21 Gennaio 2023

Livorno 21 gennaio 2023

La prima gara del 2023 coincide con l’ultima fatica del girone di andata e, soprattutto, con un impegno particolarmente delicato ed importante.

Questa domenica alle 14:30, sul terreno ‘Zanelli Tassinari’, la LundaX Lions Amaranto renderà visita all’Imola.

Le due squadre, promosse a braccetto – sia pur da gironi territoriali differenti – dalla C alla B nel 2019, sono invischiate nella parta bassa della classifica.

Entrambe hanno per ora un ruolino di un successo e otto sconfitte. I rossoblù romagnoli sono ultimi con 6 punti all’attivo: hanno ottenuto una vittoria senza bonus aggiuntivo, in casa con il Formigine, e in due occasioni, con Jesi e San Benedetto, hanno strappato preziosi bonus.

La LundaX Lions Amaranto è penultima con 7 punti: ha colto il massimo nel match vinto con il CUS Siena e ha ottenuto due volte il bonus (in casa con il Formigine, in virtù del margine inferiore alle otto lunghezze, e a Modena, grazie alle quattro mete realizzate). Retrocederà in C l’ultima. Per completezza: il CUS Siena è terzultimo a quota 12 (e questa domenica giocherà sul terreno del Firenze’31) e il Formigine è quartultimo a quota 13 (ed è atteso dalla difficilissima gara esterna con il Viadana cadetto).

Va da sè: chi perde la partita di Imola chiude solitario in coda alla graduatoria il girone d’andata e vede poi in salita la strada salvezza.

Chi vince compie un significativo passo in avanti e – salvo improbabili colpi di scena – va ad aggrapparsi in graduatoria a CUS Siena e Formigine. Per inciso: contro queste due formazioni, la LundaX Lions Amaranto giocherà, nel girone di ritorno, in trasferta.

La LundaX Lions Amaranto, indipendentemente dai giocatori – giovani o meno giovani – che andranno a referto, deve gettare il cuore oltre l’ostacolo e cercare una vittoria che, in trasferta manca dallo scorso 22 maggio

Quella di questa quarta domenica del 2023 sarà una gara per giocatori con il pelo sullo stomaco. È la classica partita spartiacque, nella quale non potrà essere risparmiata neppure una goccia di sudore. Sia pur con qualche problema legato al campo centrale del ‘Priami’ allentato per la pioggia, la LundaX Lions Amaranto si è preparata all’appuntamento con il giusto puntiglio.

