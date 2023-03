Home

Provincia

Imolati per la Patria, Un concorso per ricordare i paracadutisti dello Squadrone Folgore e della Centuria Nembo

Provincia

21 Marzo 2023

Imolati per la Patria, Un concorso per ricordare i paracadutisti dello Squadrone Folgore e della Centuria Nembo

Un concorso per le scuole indetto dal Comune di Rosignano Marittimo

LA PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO “EROI PER LA LIBERTÀ, LO SQUADRONE DA RICOGNIZIONE FOLGORE NELLA CAMPAGNA D’ITALIA E NELLA GUERRA DI LIBERAZIONE” PER IL 78° ANNIVERSARIO DELL’OPERAZIONE HERRING

Rosignano Marittimo (Livorno) 21 marzo 2023

Anche nel 2023 il Comune di Rosignano Marittimo ricorderà l’operazione Herring e i 31 paracadutisti dello Squadrone Folgore e della Centuria Nembo che in quella impresa offrirono la loro vita per la libertà della Patria.

Questa Amministrazione è sempre stata molto attenta alla salvaguardia della memoria storica del territorio.

Quest’anno la commemorazione si arricchisce di nuovo elemento; il 185° Reggimento Paracadutisti Ricognizione Acquisizione Obiettivi “Folgore”, in collaborazione con il Comune di Rosignano, ha indetto: la 1^Edizione del bando di concorso rivolto alle scuole del territorio, dal titolo:

“Eroi per la Libertà, lo Squadrone da Ricognizione Folgore nella Campagna d’Italia e nella Guerra di Liberazione”.

Il concorso intende avvicinare le giovani generazioni al proprio patrimonio culturale e territoriale, permettendo loro di conoscere e comprendere meglio la storia. Ogni classe potrà presentare un solo elaborato.

Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 12 aprile 2023 unicamente via Wetransfer, all’indirizzo mail cdo@rgtrao185.esercito.difesa e giunta@comune.rosignano.livorno.it.

Insieme agli elaborati, nell’invio via Wetransfer, vanno allegati, in formato pdf la liberatoria per l’uso dei materiali, da compilare obbligatoriamente in formato digitale. Eventuali video non dovranno superare i 500 MB.

Alla classe vincitrice sarà consegnato in premio un buono Feltrinelli del valore di 500 €, in occasione della Cerimonia della Resa degli Onori ai caduti dello Squadrone da Ricognizione “Folgore”, che si terrà la mattina giovedì 20 aprile presso il monumento commemorativo edificato in Loc. Due Casoni, a Vada.

I paracadutisti del 185° Reggimento R.A.O. “Folgore” sono disponibili a collaborare fin d’ora con gli insegnanti delle Scuole del nostro Comune, per fornire materiale integrativo sull’Operazione Herring, la guerra di liberazione e la storia del Corpo, nonché concordare incontri propedeutici per la realizzazione degli elaborati per il concorso.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin