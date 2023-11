Home

Impara a fare i fumetti, al Centro Civico di Shangai le regole base in un corso

11 Novembre 2023

Impara a fare i fumetti, al Centro Civico di Shangai le regole base in un corso

Livorno 11 novembre

Arci Livorno e ArtLab sono felici di annunciare il lancio di una nuova iniziativa. Parte al Centro Civico di Shangai un nuovo corso per giovani aspiranti fumettisti. Una serie di incontri gratuiti, in un ambiente accogliente, dove imparare insieme a esperti del settore le basi del fumetto: anatomia, inchiostrazione, storytelling e molto altro. Un corso aperto ai più giovani per imparare a costruire il proprio stile, partendo dalle basi. Non è richiesto alcun prerequisito, solo una passione per il fumetto e un desiderio di esplorare la propria creatività.

Il corso è interamente gratuito, avrà una durata di quattro incontri e si svolgerà ogni mercoledì dalle 16 alle 18, a partire dal 15 novembre, presso il Centro Civico in via Fratelli Bandiera 23.

I posti sono limitati quindi si consiglia di iscriversi il prima possibile. Per ulteriori informazioni e per iscriversi inviare una email a: artlablivorno@gmail.com o contattare via whatsapp al numero 3385281199.

L’iniziativa rientra tra le attività proposte da Arci Livorno grazie al finanziamento della Regione Toscana e del Comune di Livorno all’interno dell’azione progettuale denominata “Effetto Link 2.0 – Percorso di Rigenerazione Sociale e Culturale a Livorno”, localizzata all’interno del quartiere Shangai e del Centro Civico in via Fratelli Bandiera 23, per informazioni sui servizi e sulle attività delle varie associazioni coinvolte contattaci a comunicazioni@arcilivorno.it o chiamaci al numero 0586426888.

