Home

Eventi

Impara a fotografare i pianeti con A.L.S.A.: penultimo appuntamento al Museo di Storia Naturale

Eventi

18 Aprile 2025

Impara a fotografare i pianeti con A.L.S.A.: penultimo appuntamento al Museo di Storia Naturale

Livorno 18 aprile 2025 Impara a fotografare i pianeti con A.L.S.A.: penultimo appuntamento al Museo di Storia Naturale

Catturare la bellezza dei pianeti e delle galassie con la macchina fotografica non è più un sogno per pochi esperti: grazie all’Associazione Livornese Scienze Astronomiche (A.L.S.A.), tutti gli appassionati di stelle e fotografia potranno avvicinarsi all’astrofotografia, imparando tecniche e segreti per immortalare la volta celeste.

Attiva da oltre trent’anni nella divulgazione astronomica, A.L.S.A. propone un ciclo di incontri presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (via Roma 234, Livorno), dedicati proprio all’arte di fotografare l’universo.

Due le date da segnare in agenda:

Sabato 19 aprile alle ore 16:30 : il protagonista sarà Renzo Gemignani , con una lezione su astrofotografia planetaria . I partecipanti potranno scoprire come ottenere immagini dettagliate di pianeti e della Luna, affrontando argomenti come l’uso dei telescopi, le fotocamere adatte e le tecniche di elaborazione delle immagini.

Sabato 26 aprile alle ore 16:30: sarà la volta di Luciano Milianti, che guiderà il pubblico nel mondo dell’astrofotografia del cielo profondo. L’incontro sarà dedicato alla fotografia di oggetti lontani come nebulose, galassie e ammassi stellari, svelando le strategie per affrontare le sfide dell’osservazione notturna e ottenere scatti suggestivi e di qualità.

Oltre ai corsi, A.L.S.A. organizza anche serate osservative aperte al pubblico presso la Rotonda di Ardenza, dove è possibile osservare il cielo con i telescopi messi a disposizione dai soci dell’associazione e ricevere spiegazioni guidate sugli oggetti visibili in quel momento.

Per chi sogna di avvicinarsi al cielo, questi appuntamenti rappresentano un’occasione unica per imparare e lasciarsi affascinare. Il programma completo è disponibile sui canali social dell’associazione.