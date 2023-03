Home

7 Marzo 2023

Impedimenti alla collocazione delle campane del vetro, confermata rimozione dei veicoli in divieto

IMPEDIMENTI ALLA COLLOCAZIONE DELLA CAMPANE PER IL VETRO

Confermata la rimozione dei veicoli parcheggiati in divieto di sosta.

Livorno 7 marzo 2023

AAMPS informa di avere riscontrato in questi giorni alcune difficoltà alla collocazione di alcune campane per la raccolta del vetro sul territorio comunale a causa della presenza di auto o scooter parcheggiati in divieto di sosta. I cittadini sono pertanto richiamati a prestare la massima attenzione al posizionamento dei mezzi privati sulle strade di pubblica viabilità per non incorrere nelle sanzioni e nelle rimozioni ai sensi del codice della strada.

L’Azienda coglie l’occasione per ricordare che:

i nuovi contenitori stradali risultano in alternativa alla specifica raccolta domiciliare (solo per le prime settimane vi saranno entrambe le opportunità di conferimento);

si deve prestare attenzione a collocarvi solo gli imballaggi (piccoli oggetti in ceramica, porcellana o cristallo devono invece essere buttati nei contenitori per l’indifferenziato);

gli oggetti più voluminosi di cui ci si vuole disfare, esempio neon, lastre di vetro, specchi e schermi di televisori o computer, devono essere portati ai Centri di Raccolta in Via degli Arrotini o in Via Cattaneo oppure consegnati agli operatori previo appuntamento per il ritiro gratuito a domicilio tramite il numero verde 800.031.266 a ridosso delle campane per il vetro non dovrà essere lasciato alcun materiale

è suggerito di evitarne l’utilizzo nelle ore serali/notturne per non creare disturbo alla quiete pubblica e rispettare il riposo dei residenti; –

per individuare il nuovo contenitore stradale più vicino al proprio numero civico visionando la sezione del portale web aziendale all’indirizzo https://servizi.aamps.livorno.it/Servizi/index.php oppure chiamando gli operatori del call center al numero verde 800-031.266.

