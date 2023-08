Home

4 Agosto 2023

Cecina (Livorno) 4 agosto 2023 – Impedimento temporaneo Sindaco di Cecina, Tenerini (FI) interroga il Ministro degli Interni

“In merito alla vicenda che riguarda il sindaco Lippi, al momento assente per intraprendere un percorso di disintossicazione da sostanze stupefacenti, ho presentato un’interrogazione parlamentare, al Ministro dell’Interno, per chiedere che venga accertato se la situazione verificatasi rientri tra i casi di “impedimento temporaneo” ai sensi dell’art. 53 comma 2 del TUEL”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini, che aggiunge:

“L’impossibilità temporanea evidenziata dal sindaco in una lettera inviata al prefetto, non si configura come una condizione di inabilità o malattia determinatasi indipendentemente dalla propria volontà, ma; una circostanza creatasi a seguito di una condotta da lui scelta e perpetrata per diverso tempo, di cui molti erano a conoscenza.

Per tal motivo ho ritenuto opportuno, alla luce dei riflessi che tale situazione può avere nel corretto svolgimento dei processi decisionali del Comune, chiedere; un approfondimento attraverso un’interpretazione della ratio della norma applicata al caso in esame”.

