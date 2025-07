Home

Impianti sportivi San Vincenzo, 360mila euro dalla Regione per la riqualificazione della palestra ‘Rodari’

12 Luglio 2025

Riqualificazione in vista per la palestra Rodari, all’insegna della sostenibilità e della piena accessibilità. Nei giorni scorsi infatti la Regione Toscana a seguito dell’avviso diffuso nell’aprile scorso, destinato alla concessione di contributi per il sostegno ad investimenti in materia di impiantistica sportiva, ha pubblicato il decreto che prevede l’ammissione a finanziamento del progetto presentato dal Comune di San Vincenzo per la riqualificazione della palestra Rodari. Si tratta di un intervento dal costo complessivo di 500mila euro, che sarà cofinanziato per 360mila euro dalla Regione Toscana.

Il progetto presentato, i cui lavori dureranno meno di un anno e prenderanno il via prima del 30 novembre 2025, prevede non solo l’efficientamento energetico dell’edificio attraverso la sostituzione dei sistemi di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria, ma anche il rinnovamento del sistema di distribuzione degli impianti e la modifica delle strutture verticali opache e trasparenti

. Inoltre è previsto l’adeguamento degli spazi dei locali interni al fine di rendere accessibile l’edificio dal punto di vista delle barriere architettoniche. Infine, considerato lo stato generale dell’immobile e delle sue componenti e rifiniture, è stata prevista la parziale ristrutturazione dell’edificio attraverso il rinnovamento dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e della pavimentazione di gioco.

“Grazie a questo importante intervento di ristrutturazione – ha dichiarato il sindaco Paolo Riccucci – metteremo a disposizione della nostra comunità un impianto sportivo completamente riqualificato, moderno e funzionale.

Una struttura in grado di rispondere in modo adeguato alle esigenze delle scuole, delle associazioni sportive locali e, più in generale, di tutti i cittadini, promuovendo la pratica sportiva e la socialità. Desidero ringraziare gli uffici comunali per aver saputo cogliere l’opportunità offerta dall’avviso pubblico – ha concluso il sindaco -, nonché la Regione Toscana, che ancora una volta ha dimostrato grande attenzione e sensibilità verso il mondo dello sport e lo sviluppo dell’impiantistica sportiva nei nostri territori”.

