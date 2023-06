Home

9 Giugno 2023

“Impossibilità di accesso a erogazione contanti” nelle Frazioni di Collesalvetti, l’intervento della Lega

Collesalvetti (Livorno) 9 giugno 2023 – “Impossibilità di accesso a erogazione contanti” nelle Frazioni di Collesalvetti, l’intervento della Lega:

La desertificazione dei piccoli borghi segna passi in negativo per lo smantellamento sistematico dei servizi primari che l’amministrazione di sinistra ha effettuato *o permesso* nelle Frazioni di Collesalvetti *senza muovere foglia*.

Negli ultimi anni i cittadini di Nugola, Guasticce, Parrana San Martino, Parrana San Giusto, Colognole e Crocino, si sono visti privati dall’ufficio postale alla scuola, da piccoli supermarket a filiali bancarie. Servizi primari per la vita di un paese, *come gli asili o uffici, come ad esempio quello di Colognole: “Zero Burocrazia, Semplificazione dei Servizi” e la “Bottega della Salute, i Servizi vicino a Te”.*

Il 26 Maggio, tra le varie criticità che Lega Salvini Premier Collesalvetti segue sulle Frazioni, abbiamo presentato un’interrogazione sull’istallazione di sistemi erogazione contanti nei borghi interessati.

L’impossibilità di accesso al contante penalizza le fasce più fragili.

Le Frazioni vengono servite dal passaggio di ambulanti durante la settimana. Poter pagare in contanti diventa a volte l’unica possibilità per favorire *il “Km zero”*, di frutta, pane, pasta, latte o quant’altro.

*Per Km Zero non si intende solo la distanza in chilometri che un prodotto X deve affrontare, ma vuol dire soprattutto meno inquinamento per un prodotto più salubre e fresco, favorendo nel contempo il commercio del Prodotto Locale.*

La risposta all’interrogazione su ATM, lascia uno spiraglio per l’impegno da parte dell’Amministrazione Comunale di fare un giro esplorativo tra gli Istituti Finanziari. L’ultimo tentativo risale al 2015/2016, peraltro, senza successo.

Perché?

Perché a quanto pare gli Istituti Creditizi investono laddove hanno come ritorno un profitto.

Noi terremo la barra ferma su questa criticità. Andremo avanti e valuteremo con i cittadini altre *soluzioni* alternative.

Nel contempo lanciamo un appello agli Istituti Finanziari, ai Circuiti Finanziari, agli stessi Uffici Postali perché si possa pensare magari ad uno sportello *elettronico* ATM nel crocevia di più Frazioni così da raccordare le esigenze da più parti limitrofe.

