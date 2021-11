Home

Impresa della Pielle supera Sangiorgese grazie al cuore e alla grinta dei giocatori

22 Novembre 2021

Impresa della Pielle supera Sangiorgese grazie al cuore e alla grinta dei giocatori

Livorno, 22 novembre 2021

Con le lacrime dei tifosi, e anche di qualche dirigente, la UNICUSANO PIELLE LIVORNO firma un autentico miracolo, schiaffeggiando la sfortuna (ai box 4/5 del quintetto pensato in estate) e superando in volata la Ltc Group Sangiorgese.

Ebbene sì, la squadra di coach Andrea Da Prato è scesa in trincea senza Pederzini, Tempestini, Iardella e Lenti, lanciando subito in quintetto il nuovo arrivato, Luca Campori, con due soli due allenamenti nelle gambe. Al suo fianco un clamoroso – e sempre più bomber – Gian Marco Drocker (22 punti), Gabriele Fin (di ghiaccio nel finale dalla linea della carità), Michael Lemmi (granitico nel primo quarto) e Leonardo Salvadori.

Il vero Salvadori. Leader, e playmaker aggiunto.

Dalla panchina altri due 20enni, ovvero Filippo Di Sacco, pazzesco per fisicità e sostanza sotto i tabelloni (8 rimbalzi, di cui 4 offensivi), e Filippo Paoli, mister utilità e abilissimo nei recuperi difensivi. Sette moschettieri trascinati da un grande pubblico. Incessante. Decisivo. A sostegno in un gruppo dal cuore infinito.

UNICUSANO PIELLE LIVORNO-Ltc Sangiorgese: 65-63



UNICUSANO: Fin 10, Tempestini ne, Lemmi 8, Paoli 5, Nannipieri ne, Di Sacco 4, Pistolesi ne, Simonetti n3, Salvadori 11, Campori 5, Drocker 22. All. Da Prato, Belletti, Fini.

LTC: Codato ne, Angelucci 15, Cassinerio ne, Turini 13, Voltolini 11, Toso, Melchiorri, Dushi, Alessandrini, Fragonara 5, Baggi ne, Bargnesi 12. All. Roncari.

Arbitri: Gallo di Monselice e Meli di Forlì

Parziali: 15-20, 19-14, 19-18, 12-11

